شركة اليسر: تمويل سيارة بدون كفيل لا تطلب وظيفة معتمدة تسهيل السداد للسعوديين والمقيمين

تقدم شركة اليسر تمويل سيارة بدون كفيل بأقساط مريحة للغاية تشمل بها السعوديين والوافدين معاً، وذلك من خلال برنامج تمويل مرابحة السيارات الذي يتيح لك الحصول على مركبة أحلامك بإجراءات سهلة وسريعة،كما تتيح عرض قرض السيارة للرجال والنساء ساكني المملكة العربية السعودية، وذلك بعقد معتمد من البنك المركزي السعودي وأحكام تتبع الشريعة الإسلامية، حيث أن هذه الشركة ضمن أفضل شركات التمويل في المملكة مرخصة ولها باع طويل في مجال التمويل وكانت إحدى شركات عبد اللطيف العيسى القابضة ثم استقلت عام 2003م وأصبح من ضمن الـ100 شركة نمواً في السعودية على مدار السنوات الماضية.

اريد قرض سيارة بدون كفيل ماذا أفعل؟

قدمت شركة اليسر تمويل المركبات حتى 300 ألف ريال سعودي بالتقسيط المريح حتى 5 سنوات ولا تطلب منك أن تكون جهة العمل معتمدة على أن تستطيع التقدم لطلب تمويل سيارة أحلامك بصورة سهلة دون تعقيد الإجراءات بل توفر مزايا كثيرة منها هامش الربح منافس وثابت طوال فترة السداد، دفعات أخيرة حتى 30%، إمكانية جدولة الدفعة الأخيرة حتى 24 شهر (إضافي)، والتقسيط حتى خمس سنوات مرنة، وتتيح الشركة تمويل السيارات المستعملة أيضاً.

تعرف على عروض القروض الميسرة التالية:-⇓⇓

تمويل إضافي سريع بدون كفيل للقطاع الحكومي والخاص ميسر السداد على 60 شه

قرض شخصي بدون فوائد ولا رسوم بقسط بسيط يسدد بعد شهر من حصولك على المال

تمويل سيارة بدون مقدم ولا كفيل ميسر السداد على 5 سنوات لجميع القطاعات

شروط الحصول على تمويل سيارة بدون كفيل شركة اليسر

العمر من 21 سنة وحتى 60 عام وذلك حسب العمر التقاعدي، يشمل السعوديين والمقيمين.

لا يقل راتب العميل 4.000 ريال سعودي لكي تتمكن من طلب القرض.

فترة العمل يجب أن لا تقل عن 3 أشهر منذ بداية التعيين في الوظيفة.

تطبق معايير التأمين الشامل على المركبات.

تطبق الشروط والأحكام أيضاً.

كيفية تقديم طلب قرض سيارة شركة اليسر

يمكنك طلب القرض بقيمة 300 ألف ريال سعودي عبر الموقع الإلكتروني ⇐ رابط شركة اليسر تعبئة نموذج الطلب ورفع المستندات التي تشمل التالي:-

صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة سارية المفعول.

رخصة قيادة سارية الصلاحية.

كشف حساب بنكي حديث لآخر ثلاثة أشهر.

العنوان الوطني (عنوان السكن).

عرض سعر سيارة من الوكلاء والمعارض المعتمدة).

تعريف بالراتب مصدق من الغرفة التجارية للقطاع الخاص.

في حالة إن كان لديك استفسار يرجى الاتصال عبر رقم خدمة العملاء شركة اليسر المجاني 8001160711 أو 8001162752 أو يمكنك زيارة أحد الفروع بالمملكة في مواعيد العمل من الأحد للخميس من الساعة 8:30 ص وحتى 4:30 م..دمتم سالمين.