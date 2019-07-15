شركة الكهرباء السعودية | رابط  الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الجديدة وطريقة سدادها

يبحث الكثرون عن خدمات “شركة الكهرباء” السعودية، وكيفية سداد الفواتير المستحقة والاستعلام عنها، وطريقة التسجيل في موقع شركة الكهرباء، والاستفادة من الخدمات المقدمة من قبلها، وتسعى دائما الشركة الى تسهيل إجراءات السداد والاستعلام عن الفواتير، وقد قدمت خدمه حسابي التي تعطى الحق للمستفيد في نقل حسابه فى حالة انتقاله الى مسكن آخر، سواء كان مستأجر أو مالك، ويمكن ايضا إلغاء حسابة أو تعطيله، لاي سبب في خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب المقدم .

شركة الكهرباء

تقدم الشركة السعودية للكهربا العديد من الخدمات لتوفير الوقت والجهد، وتعمل على مواكبة التطور التكنولوجي لتقديم خدمات أفضل للمستهلكين، وقد تم تحديد موعد ثابت لمعرفة قيمة الفاتورة الخاثة بالمستهلك وهو يوم 28 من كل شهر، ويتم تقديم العديد من الخدمات من خلال موقع الشركة الإلكتروني عن طريق الإنترنت .

الشركة السعودية للكهرباء

يوجد العديد من الخدمات المميزة على موقع الشركة السعودية للكهرباء، من هذه الخدمات خدمة ” حسابي” ، التي يمكن من خلالها إصدار فواتير الكهرباء بأسم المستخدم، وتحديث البيانات لكافة القطاعات والفئات مثل القطاع الزراعي، والصحي، والتعليمي، والسكني، والقطاع الصناعي، والمواطنين والزائرين والمقيمين بالمملكة، ومن مؤسسات شبة حكومية، وتفعيل توقيع العميل الالكتروني، وذلك من خلال التوجه لأحد مكاتب الخدمية لشركة الكهرباء .

طرق سداد فواتير الكهرباء

الهاتف المصرفي : إذا كنت مشترك فى هذه الخدمة يمكنك سداد فواتيرك مع البنك المسجل فيه .

الانترنت : ويتم ذلك من خلال الدخلو على صفحة البنك الخاص بك، والنقر على خدمة السداد واتباع الخطوات .

الصراف الآلي: عن طريق اى صراف آلي، تابع للبك الخاص بك، او السداد النقدي من خلال البنك .

الشيكات : من خلال الشيكات المصدقة .

نقاط البيع : يمكن سداد قيمة فواتير الكهرباء من خلال نقاط البيع .

تفويض البنك : بالاتفاق مع البنك الخاص بك، وعمل تفويض اليه، حتي يتم خصم قيمة الفاتورة من حسابك الشخصي في البنك .

طريقة سداد فواتير الكهرباء من صراف البنك الأهلي

اذهب الى اجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك الأهلي السعودي .

ثم قم بالدخول وكتابة كلمة السر وانقر على “طباعة وصل”.

قم بإختيار “سداد فاتورة”، ثم إختار “فواتير عامة”.

قم بالنقر على “الشركة السعودية للكهرباء”.

ثم الضغط على “الخدمات والإتصالات”، ثم إضغط على “التالي”.

ثم إختيار كلمة “الكهرباء”، ثم النقر على “غير مسجلة”.

قم بإدخال رقم الحساب، ثم قم بالضغط على “إضغط هنا للإستمرار”.

ستظهر لك صفحة بها بيانات، قم بالتأكد من رقم الحساب، وقيمة الفاتورة المستحقة، وبعد التأكد من ذلك قم بالنقر على “دفع كامل المبلغ”.

سوف تظهر رسالة تفيد بأنه قد تم سداد الفاتورة، وإمكانك تسجيل الفاتورة، بدلا من كتابة رقمها في كل مرة .

خطوات التسجيل في الشركة السعودية للكهرباء

قم بالدخول على الموقع الالكتروني الخاص بالشركة السعودية للكهرباء عبر هذا الرابط.

سوف تظهر لك الصفحة الرئيسية، قم بالنقر على “تسحيل الدخول” .

ثم أنقر على “سجل الآن”.

ستظهر لك ثفحة طلب التسجيل، ويتطلب منك إدخال عدة بيانات وهي : ( الاسم بالكامل، رقم الجوال، رقم الهوية، الفئة، البريد الإلكتروني، الجنسية، تأكيد البريد الإلكتروني، كلمة المرور، تأكيد كلمة المرور) .

قم بالظغط على الموافقة على كافة الشروط والاحكام، ثم النقر على “تسجيل”.

ثم تنتقل الى صفحة قم بالنقر على “إضغط هنا لإستكمال التسجيل”.

وبهذه الخطوة تكون قد إنتهيت من التسجيل في الشركة السعودية للكهرباء.

خدمة الفاتورة الإلكترونية

هي خدمة تم توفيرها من شركة الكهرباء السعودية، تعمل على الحصول على فواتير الإستهلاك الشهري للكهربا، وذلك من خلال البريد الإلكتروني ومميزات الخدمة هي :

امكانية إستلام إشعارات صدور الفواتير، بصفة دورية.

إبلاغ المستهلك عن موعد إقتراب انقطاع الخدمة، في حالة عدم سداد الفاتورة فى الموعد المحدد .

يمكن المستهلك إستلام إشعار سداد الفاتورة عند سدادها .

طريقة الإشتراك في خدمة الفاتورة الإلكترونية

الدخول على موقع شركة الكهرباء السعودية “خدمة الفاتورة الإلكترونية”، عبر هذا الرابط.

ثم قم بتعبئة البيانات المطلوبة وهي : ( اللغة، ورقم الحساب، البريد الإلكتروني ) ثم النقر على “تسجيل” .

وبهذه الخطوات قد تكون قد إشتركت فى الخدمة، ويمكنك إستلام الإشعارات .