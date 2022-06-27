شركة الكهرباء السعودية تحذر عملائها من هذا الفعل الذي يتسبب في إنقطاع التيار

تعمل المملكة العربية السعودية، علي تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة أيضاً، ومن أهم هذه الخدمات، ما تقدمة شركة الكهرباء السعودية من خدمة مميزة للمواطنين، وتسهيل إجراءات سداد الفواتير علي العملاء، من خلال إتاحة تقسيط قيمة فواتير الكهرباء، ولكن صدر بيان رسمي من شركة الكهرباء السعودية تحذر عملائها من الإمتناع عن سداد فواتير الكهرباء، والمستحقة للدفع في مواعيدها المحددة، وذلك حتي لايتعرض العميل لفصل التيار الكهربائي، ثم كشفت الشركة في بيانها عن الحالات التي تتسبب في فصل الخدمة، وقامت بتحذير العملاء منها، وسوف نعرضها لكم الآن من خلال فقرات هذا المقال فتابعونا.

شركة الكهرباء السعودية تحذر عملائها من هذا الفعل

جددت شركة الكهرباء السعودية، تحذيرها للعملاء بشأن عدم سداد قيمة الفواتير المستحقة للدفع في موعدها، وأكدت علي أنه يتم فصل التيار بعد وصول فاتورة العميل إلي 1000 ريال أو أكثر، كما أن الشركة تقوم بفصل التيار أيضاً في حال تراكمت علي العميل فواتير ثلاث شهور كحد أدني، وتقوم الشركة قبل فصل التيار بتحذير العميل عبر رسالة نصية علي جواله المسجل بالشركة، بأنها ستقوم بفصل التيار، وذلك لكي يسرع العميل بسداد الفواتير، ولكن في حالة عدم السداد لليوم التالي للرسالة، يتم فصل التيار فعلياً.

طريقة سداد فاتورة الكهرباء إلكترونياً

تتيح شركة الكهرباء السعودية لعملائها إمكانية سداد الفواتير بكل سهولة ويسر، من خلال البطاقة الإئتمانية، أو الماستر كارد، من خلال إتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول الي الموقع الرسمي لشركة الكهرباء السعودية.

ثم ادخل بياناتك الخاصة لتسجيل الدخول.

انقر علي خدمة الدفع بالفيزا.

قم بإدخال الفيزا التي ستقوم بالسداد من خلالها، ثم أنقر علي سداد.

سوف تقوم المنصة بعرض قائمة بالفواتير المستحقة للدفع.

اذا كنت تسدد الفاتورة للمرة الأولي انقر علي فاتورة جديدة.

ثم ادخل رقم المشترك، ورقم الجوال.

اضغط علي دفع الفاتورة.

يلزم مراجعة كافة البيانات المدخلة ثم النقر علي تأكيد.

بذلك تكون تمكنت من سداد الفاتورة.

كيفية التواصل مع الشركة السعودية للكهرباء

أتاحت الشركة لعملائها إمكانية التواصل مع الشركة، لتقديم الشكاوي أو الإستفسارات من خلال الطرق التالية: