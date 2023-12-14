شركة القدية السعودية تعلن إطلاق منطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية

أعلن مجلس إدارة شركة القدية للاستثمار اليوم عن إطلاق منطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية في مدينة القدية، والتي تعد أول منطقة متعددة الاستخدامات للألعاب والرياضات الإلكترونية في العالم، يهدف هذا الإعلان إلى جذب اللاعبين من مختلف أنحاء العالم وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للألعاب والرياضات الإلكترونية.

يأتي هذا الإعلان كتمديد لدعم سمو ولي العهد -حفظه الله- لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية والعديد من المبادرات التي تسهم في تحقيق أهداف المملكة في هذا القطاع الذي يجذب اهتمام ثلثي أفراد المجتمع.

وفي هذا السياق، أكد العضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار، عبدالله بن ناصر الداود، أن قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية يعد من أسرع القطاعات نمواً، ويسعى القطاع إلى تحقيق تطلعات المملكة الطموحة في رفع مستوى هذا القطاع، وأشار الداود إلى دور المنطقة في استضافة الفعاليات والبطولات الكبرى، مؤكدًا أنها ستكون مكانًا يجمع مجتمع الألعاب والرياضات الإلكترونية.

من المقرر أن تتضمن المنطقة 4 ساحات أرينا تم تصميمها وفقًا لأعلى المعايير لاستضافة الأحداث العالمية في قطاع الألعاب الإلكترونية، حيث تصل سعة الجماهير إلى 73,000 مقعد، وتحتوي إحدى الساحات على ملعب بسعة 5300 مقعد، مما يجعلها واحدة من أكبر ثلاثة ملاعب للرياضات الإلكترونية في العالم، مع وجود أكبر شاشة LED داخلية.

تبلغ مساحة المنطقة أكثر من 500,000 متر مربع، وتشمل 100,000 متر مربع مخصصة للبيع وتناول الطعام والترفيه، مع توفير بيئة ملائمة للعيش والعمل واللعب، ستستضيف المنطقة ما يصل إلى 25 ناديًا للرياضات الإلكترونية، وترحب بقادة القطاع وتوفر مقرات لشركات تطوير الألعاب الإلكترونية.

تأتي هذه المنطقة لدعم الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية التي تهدف إلى جعل المملكة مركزاً عالمياً للألعاب والرياضات الإلكترونية بحلول عام 2030، وستلعب دورًا رئيسياً في جذب ما يصل إلى 10 ملايين زيارة سنوية.