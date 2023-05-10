شركة الخطوط الحديدية السعودية تعلن عن زيادة 104% في رحلاتها وأكثر من مليوني مسافر بالقطارات في الربع الأول من عام 2023

أوضحت شركة الخطوط الحديدية السعودية المعروفة باسم “سار” بعض التفاصيل الخاصة بالربع الأول من العام الجاري 2023، حيث أعلنت الشركة أن القطارات نقلت أكثر من 2.2 مليون مسافر لأماكن مختلفة، كما أن القطارات نقلت أكثر من 5.83 مليون طن من البضائع والمعادن وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي 2023.

زيادة عالية في استخدام القطارات مقارنةً بالعام الماضي

وأعلنت الشركة أنه هناك زيادة كبيرة جداً في نسبة المسافرين عبر القطارات وصلت إلى 104% بالنسبة للمسافرين، حيث حققت القطارات أكثر من 8 آلاف رحلة، كما بلغت نسبة زيادة نقل البضائع والمعادن أكثر من 7%.

وأوضحت الشركة أنه خلال الربع الأول من عام 2023 تم إجراء العديد من عمليات الصيانة، حيث تم عمل أكثر من 4.6 آلاف صيانة وقائية، بالإضافة إلى 1.1 ألف صيانة تصحيحية، كما أعلنت الشركة عن إقامة العديد من الاتفاقات مع وزارة الثقافة وهيئة السياحة السعودية.

وحصلت سار خلال هذه المدة على على شهادة المعيار الدولي لإدارة خدمات تقنية المعلومات والعديد من الجوائز أبرزها جائزة مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.