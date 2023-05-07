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شركة الخزف السعودي تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين.. شروط موعد ورابط التقديم

سحر محمد الديب

أعلنت شركة الخزف السعودي على موقع التوظيف الخاص بها عن توفر وظائف شاغرة لكلا الجنسين من حاملي الدبلومات والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، وذلك للعمل في فروع الشركة في عدة مدن، ولابد من توافر مجموعة من الشروط اللازمة والمطابقة للتسجيل للمتقدمين بشغل إحدى الوظائف الشاغرة، إليكم أهم الشروط  المطلوبة وموعد ورابط التقديم من خلال هذا المقال.

شركة الخزف السعودي تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين.. شروط موعد ورابط التقديم

المسميات الوظيفية المطلوبة:

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شركة الخزف السعودي تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين.. شروط موعد ورابط التقديم
شركة الخزف السعودي تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين.. شروط موعد ورابط التقديم

الشروط اللازمة للتقديم:

  • إجادة استخدام الحاسب الألى.
  • إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا و كتابة.
  • خبرة وبدون خبر.
  • صورة من شهادة الميلاد بالكمبيوتر.
  • تقدير عام جيد.
  • نسخة محدثة من السيرة الذاتية.
  • صورة من شهادة الثانوية العامة.
  • الحصول علي مؤهل مناسب لشغل الوظيفة.
  • إتمام الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
  • الحالة الجنائية الخاصة بالمتقدم للوظيفة.

طريقة التقديم:

أوضحت شركة الخزف السعودي أن التقديم على الوظائف الشاغرة متاح حالياً والذي بدأ بالفعل من 5 مايو  2023، ولمعرفة كافة الشروط وكيفية التقديم يمكنك الضغط على هذا الرابط.

سحر محمد الديب

حاصلة على كلية تربية قسم لغة إنجليزية، أهوى العمل الصحفي وتغطية الأحداث والأخبار لحظة بلحظة.

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