أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عن احتمال اكتشاف كمية كبيرة من الذهب في منجم مسرة ومنصورة للذهب الممتد على مساحة 100 كيلومتر، ويعتبر هذا أول اكتشاف بعد عملية استكشاف مكثفة منذ عام 2022م، ضمن برنامج شركة معادن السعودية، والتي تهدف لبناء خط إنتاج معادن بالمملكة.

شركة التعدين العربية السعودية "معادن" تعلن اكتشافاً محتملاً للذهب في السعودية

حقيقة اكتشاف الذهب في منجم منصورة ومسرة بالسعودية

الهدف من عملية التنقيب في منطقتي منصورة ومسرة هو العثور على رواسب محتملة لها خصائص جيولوجية وكيميائية مماثلة لتلك الموجودة في المنجم الحالي، وقد شجعت النتائج الإيجابية من التنقيب السابق في المواقع القريبة على إجراء المزيد من الاستكشاف في هذه المناطق.

شركة معادن تكتشف حفرية مهمة في منجم منصورة

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن” أنها حققت اكتشافات حفرية مهمة، تقع على بعد 400 متر من منصورة ومسرة، وعلى عمق كبير، وتشمل هذه الاكتشافات رواسب قيمة، حيث كشفت العينات الأساسية عن 61 مترًا من الذهب بدرجة 10.4 جرام/طن و20 مترًا من الذهب بدرجة 20.6 جرام/ طن.

وأعلنت الشركة أنها تعمل على زيادة جهودها الاستكشافية في منطقتي جبل الغدارة وبئر الطويلة الواقعتين على بعد 25 كيلومترا شمال مسرة ومنصورة، وهم أيضًا بصدد قياس الموارد المستنتجة التي يبلغ مجموعها 1.5 مليون أوقية.

معادن تكتشف إمكانات كبيرة من موارد الذهب في السعودية

تشير الموارد الموجودة بالقرب من منجمي منصورة ومسرة إلى وجود الكثير من الثروات في المنطقة، وهناك إمكانية لإطالة عمر المنجم من خلال التطوير تحت الأرض، وبحلول نهاية عام 2023، يقدر إجمالي مخزون الذهب في منصورة ومسرة بنحو 7 ملايين أوقية، ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 250 ألف أوقية.