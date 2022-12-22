“شركة البحر الأحمر العالمية” توقع عقداً لإنجاز مجمع سكني في محافظة العلا بـ 192 مليون ريال سعودي

أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية في المملكة العربية السعودية عن بداية العمل على إنجاز مجمع سكني حديث ومتطور في محافظة العلا، وذلك بعد الاتفاق على جميع بنود العقد المبرم مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا والذي تقدر قيمته بـ 192.02 مليون ريال.

وبحسب آخر الأخبار المتداولة على الموقع الرسمي تداول فإن هذا المجمع السكني يحتوي على مبان من الطراز العالي بمواصفات عالمية، حيث ستحتوي جميع الغرف والوحدات السكنية على أثاث وتجهيزات متكاملة، بالإضافة إلى ذلك سيتم إنجاز مجمع إداري ومبنى رياضي وسلسلة مطاعم وصالة استقبال.

كما أكدت الشركة أن المدة المتفق عليها في العقد المبرم لإنجاز المشروع قدرت بـ 12 شهرًا، ووضعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا خطة استراتيجية لتحقيق إيرادات وأرباح بداية من الربع الأول لسنة 2023، مؤكدة عدم وجود أي طرف آخر له علاقة بالعقد المبرم.

شركة البحر الأحمر الرائدة

علاوة على ذلك، تعد شركة البحر الأحمر العالمية من بين أبرز الشركات السعودية التي تهتم بتشييد المباني والمجمعات السكنية ذات الجودة العالمية وفي فترات زمنية قياسية، كما تحوز على يد عاملة محلية وأجنبية مؤهلة ولها خبرة كبيرة في بناية المستشفيات والمجمعات الإدارية ومختلف المرافق السياحية، وتوفير خدمات التأثيث والإعاشة والخدمات المعيشية.

كما تستخدم الشركة السعودية في جميع منشآتها المنتوجات المصنوعة محليا وبجودة عالية، من أجل ترقية المنتوج المحلي وذلك تطبيقا لم جاء به مشروع رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة 2030.