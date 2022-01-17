شركة إمكان: تمويل إضافي سريع بدون كفيل للقطاع الحكومي والخاص ميسر السداد على 60 شهر

تمويل إضافي سريع بدون كفيل من شركة إمكان الراجحي التي تدعم المنتجات التمويلية بصورة سهلة وميسرة السداد حتى في وجود قرض قائم لدى إحدى الجهات، فيما توفر القرض الميسر والإضافي لمحولي رواتبهم على مصرف الراجحي والغير محولين رواتبهم أيضاً، كما تشمل الشركة جميع القطاعات الحكومية والخاصة وقد تختلف الضوابط نسبياً في مدة العمل أو غيرها حسب ظروف الشخص المتقدم، توفر شركة إمكان التمويل التكميلي للمتقاعدين أيضاً وتمد العمر حتى 70 سنة وهذه من المميزات التي تقدمها للعملاء.

آلية الحصول على تمويل إضافي من شركة إمكان

حالياً التمويل التكميلي متاح للمواطنين السعوديين الجنسية ولكن ربما يتم فتحه قريباً للمقيمين للتأكد اتصل عبر رقم 8001240251.

يلزم فترة عمل لغير محولي رواتبهم على مصرف الراجحي 6 شهور، أما للمحولين فتكون مدة العمل لهم شهر واحد.

العمر من 20 سنة وحتى 60 عام للأشخاص محولي الرواتب، ولغير المحولين من 25 سنة وحتى 60 عام.

المتقاعدين حتى 70 سنة.

الراتب لا يقل عن 2000 ريال لمحولي الرواتب و7000 ريال لغير المحولين و 1.900 ريال للمتقاعدين.

يشترط وجود قرض قائم حتى تحصل على تمويل إضافي.

سجل ائتماني جيد غير متعثر.

يتم إيداع المبلغ بعد 24 ساعة من توقيع العقد واستيفاء الشروط.

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ما هو الحد الأدنى والأعلى للتمويل الإضافي من إمكان

التمويل يبداً من 5.000 ريال سعودي ويصل حتى مليون نصف ريال يشمل القطاع الحكومي والخاص.

متاح فترة السداد مرنة بأقساط اختيارية تقدر تحديدها وفق نسب الاستقطاع المحددة بينك وبين الشركة في العقد.

هامش الربح ثابت طوال فترة السداد تختلف فقط من الأشخاص محولين رواتبهم على بنك الراجحي والغير محولين.

طريقة طلب تمويل إضافي بدون كفيل

تحميل تطبيق شركة إمكان www.emkanfinance.com.sa على جوالك أو الاتصال عبر رقم الهاتف المذكور أعلى.

سجل البيانات الخاصة بك. رفع الوثائق المطلوبة. تحديد قيمة التمويل وفترة السداد ثم توقيع العقد إلكترونياً.

يجب العلم موعد إيداع القسط كل يوم 27 من كل شهر ميلادي.