شركة أرامكو تُعلن أسعار البنزين عن شهر يوليو 2022 اليوم والتطبيق غدًا

تستعد شركة أرامكو السعودية رسميًا اليوم الأحد الموافق 10 يوليو 2022، الإعلان رسميًا عن تحديث أسعار البنزين ومنتجات الطاقة للشهر الجاري، والتي سيتم العمل بها اعتبارًا من الإثنين 11 يوليو، سواء بالتثبيت وهو الخيار الأقرب المتوقع، أو بالزيادة أو التخفيض، مع العلم أنه تم خلال الشهر الجاري رفع أسعار الكيروسين والديزل.

أرمكو وأسعار البنزين

تقوم شركة أرامكو شهريًا بمراجعة تسعير المحروقات ومواد الطاقة المختلفة، وفقًا لآلية العرض والطلب وارتفاع أو انخفاض سعر النفط العالمي، وحسب احتياجات السوق، مع العلم أن تلك اللجنة كانت تجتمع في السابق بشكل دوري ربع سنوي كل 3 شهور، قبل أن يتم اتخاذ قرار باجتماعها شهريًا لمراجعة الأسعار، مع العلم أنه الأسغر مُثبتة طيلة الشهور الأخيرة بالنسبة لأسعار البنزين.

أسعار شهر يونيو

جدير بالذكر أن آخر تحديث لشركة أرامكو كان في شهر يونيو، كانت الأسعار فيه كالتالي:

بنزين 91 بـ 2.18 ريال

بنزين 95 بـ 2.33 ريال

الديزل بـ 0.63 ريال

الكيروسين بـ 0.81 ريال

غاز البترول المسار بـ 0.9 ريال

جدير بالذكر أيضًا أن إعادة تسعير ومراجعة الاسعار تتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، في الوقت الذي تواصل فيه شركة أرامكو توفير المواد البترولية على مدار الساعة في جميع محطات الوقود بجودة عالية خالية من الرصاص والشوائب.