شركة أرامكو السعودية تسجل أعلى قيمة سوقية في العالم.. وتصبح ثاني أكبر شركة بعد أبل

سجلت شركة أرامكو السعودية خلال فترة وجيزة أعلى قيمة سوقية في العالم حيث قفزت أسهمها لتصل إلى 9.24 تريليون ريال سعودي ما يعادل (2.463 تريليون دولار) يوم الثلاثاء.

وبلغت أسهم شركة أرامكو للنفط 46.2 ريال سعودي في التعاملات المبكرة، مما دفع قيمتها السوقية إلى أعلى من شركة التكنولوجيا الكبرى أبل، التي بلغت قيمتها 2.461 تريليون دولار، وفقاً لبيانات بلومبرج.

تراجع سعر سهم أرامكو بشكل طفيف في وقت لاحق من اليوم ليتداول عند 46.05 ريال سعودي اعتباراً من الساعة 11:53 صباحاً بتوقيت السعودية، مما يشير إلى تقييم سوقي قدره 9.21 تريليون ريال سعودي.

ومع أحدث حركة للأسهم، أصبحت شركة أرامكو الآن ثاني أكبر شركة من حيث القيمة السوقية بعد شركة أبل. وسجلت أرامكو باستمرار ارتفاعات قياسية بفضل أسعار النفط القوية التي استمرت في الارتفاع حتى الآن.