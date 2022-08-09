شركة أرامكو السعودية تعلن أسعار البنزين لشهر أغسطس 2022

تعتبر شركة أرامكو هي المسؤولة عن تحديد أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية، حيث أعلنت في بيان رسمي عن موعد المؤتمر الذي سيتم فيه بشكل رسمي إصدار أسعار البنزين لشهر أغسطس 2022، حيث من المقرر أن يتم عقد هذا المؤتمر يوم 10 من الشهر الجاري من أجل أن يتم إصدار الأسعار الجديدة للبنزين ومشتقاته، وخلال هذه الفترة يتم العمل بنفس الأسعار القديمة.

موعد الإعلان عن الأسعار الجديدة:

حسب ما جاء في مؤتمرات الأشهر السابقة فإن شركة أرامكو سوف تعلن عن أسعار البنزين يوم 10 من شهر أغسطس وذلك بالنسبة لبنزين 91 وبنزين 95 وباقي المشتقات البترولية، حيث يبدأ العمل الفعلي بالأسعار الجديدة يوم الخميس المقبل الموافق لـ11 أغسطس 2022، حيث سيتم العمل بأسعار شهر يوليو خلال هذه الفترة.

أسعار شهر يوليو:

سعر لتر البنزين 91 حوالي 2.18 ريال سعودي.

سعر لتر بنزين 95 حوالي 2.33 ريال سعودي.

سعر لتر الكيروسين حوالي 0.81 ريال سعودي.

سعر لتر الجاز حوالي 0.52 ريال سعودي.

سعر لتر الديزل حوالي 0.63 ريال سعودي.

سعر لتر المسال حوالي 0.90 ريال سعودي.

إعلان الأسعار الجديدة للبنزين:

يترقب جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية ما إذا كانت أسعار البنزين ستشهد ارتفاعا أم انخفاضا خلال الشهر الحالي، حيث من المنتظر أن تعلن شركة أرامكو السعودية عن الأسعار الجديدة للبنزين ومشتقاته يوم غد الأربعاء 10 أغسطس 2022، ليتم العمل بها بداية من يوم الخميس 11 أغسطس 2022 في جميع محطات الوقود في المملكة العربية السعودية حيث تستمر هذه الأسعار إلى يوم 10 سبتمبر 2022 المقبل.