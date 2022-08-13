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أفضل شركات تقسيط جوالات في السعودية مناسبة بدون كفيل

محمد سيد

هناك العديد من الشركات في السعودية توفر للمواطنين تقسيط جوالات بدون كفيل، لذلك يبحث العديد من المواطنين والمقيمين عن التعرف على أفضلها لشراء الجوال الذي يبحثون عنه بشكل سريع ومباشر وبهامش ربح أقل، ومن ضمن هذه الشركات هي شركة stc والتي وفرت للأشخاص العديد من العروض على أحداث الجوالات بدون كفيل، ولكن قد وضعت بعض الشروط لتقسيط الجوالات وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال مقالتنا اليوم.

أفضل شركات تقسيط جوالات في السعودية مناسبة بدون كفيل

تقسيط جوالات stc

تعد شركة stc من أفضل وأشهر شركات الاتصالات التي توفر تقسيط جوالات في السعودية بدون كفيل، وفق عدد من الشروط التي من خلالها يستطيع الشخص الحصول على الجوال الذي يرغب به بالتقسيط:

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  • ألا يكون لدى العميل أي ديون مسجلة.
  • ولا يكون من ضمن المتعثرين السابقين في السداد أو عدم الالتزام بالدفع الأقساط.
  • يجب أن يكون لدى العميل شريحة مفعلة من شركة stc.
  • لا يوجد عليه أي فواتير أو دورات فوترية.
  • قيام القيام بتسجيل جميع البيانات الخاصة به من خلال التواصل مع خدمة العملاء.
تقسيط جوالات بدون مقدم من stc وطريقة التسجيل
تقسيط جوالات بدون مقدم من stc وطريقة التسجيل

كما يجب أن يكون هناك ضمان بأن العميل سيدفع جميع الأقساط في المواعيد المحدد مسبقًا من قبل الشركة، ومن ثم موافقته على جميع سياسات وأحكام وشروط الشركة، ومن المهم أن تعلم أن عملية التقسيط الخاصة بالشركة ليست تقسيطًا بسعر الكاش، ولكن سيتم إضافة مبلغ معين من المال يتم تحديده بنسبة مئوية مضافة إلى السعر الأساسي للجوال، وعندما يقوم العميل بطلب الخدمة ثم القيام بإلغائها، تحتفظ الشركة بالحق في تحمل أي عواقب تنشأ عن إلغاء الخدمة.

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أفضل شركات تقسيط جوالات في السعودية مناسبة بدون كفيل

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محمد سيد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر


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