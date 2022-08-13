أفضل شركات تقسيط جوالات في السعودية مناسبة بدون كفيل

هناك العديد من الشركات في السعودية توفر للمواطنين تقسيط جوالات بدون كفيل، لذلك يبحث العديد من المواطنين والمقيمين عن التعرف على أفضلها لشراء الجوال الذي يبحثون عنه بشكل سريع ومباشر وبهامش ربح أقل، ومن ضمن هذه الشركات هي شركة stc والتي وفرت للأشخاص العديد من العروض على أحداث الجوالات بدون كفيل، ولكن قد وضعت بعض الشروط لتقسيط الجوالات وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال مقالتنا اليوم.

تقسيط جوالات stc

تعد شركة stc من أفضل وأشهر شركات الاتصالات التي توفر تقسيط جوالات في السعودية بدون كفيل، وفق عدد من الشروط التي من خلالها يستطيع الشخص الحصول على الجوال الذي يرغب به بالتقسيط:

ألا يكون لدى العميل أي ديون مسجلة.

ولا يكون من ضمن المتعثرين السابقين في السداد أو عدم الالتزام بالدفع الأقساط.

يجب أن يكون لدى العميل شريحة مفعلة من شركة stc.

لا يوجد عليه أي فواتير أو دورات فوترية.

قيام القيام بتسجيل جميع البيانات الخاصة به من خلال التواصل مع خدمة العملاء.

كما يجب أن يكون هناك ضمان بأن العميل سيدفع جميع الأقساط في المواعيد المحدد مسبقًا من قبل الشركة، ومن ثم موافقته على جميع سياسات وأحكام وشروط الشركة، ومن المهم أن تعلم أن عملية التقسيط الخاصة بالشركة ليست تقسيطًا بسعر الكاش، ولكن سيتم إضافة مبلغ معين من المال يتم تحديده بنسبة مئوية مضافة إلى السعر الأساسي للجوال، وعندما يقوم العميل بطلب الخدمة ثم القيام بإلغائها، تحتفظ الشركة بالحق في تحمل أي عواقب تنشأ عن إلغاء الخدمة.

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