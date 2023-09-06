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شرطة نجران تقبض على 3 أشخاص لاتخاذهم استراحة وكرًا لترويج المخدرات

أحمد أبو الدهب

تتخذ الجهات الأمنية بالمملكة العربية السعودية عدة إجراءات لمنع تهريب وترويج المواد المخدرة وفي ظل تلك الإجراءات، فقد أعلنت شرطة منطقة نجران القبض على ثلاثة مواطنين وذلك بعد اتخاذهم استراحة وكر يتم من خلالها ترويج مادتي الحشيش والامفيتامين المخدرة، وقد تم ضبط عدة هواتف جوالة وبندقية هوائية ومبلغ مالي بحوزة المتهمين.

- صورة 1 - شرطة نجران تقبض على 3 أشخاص لاتخاذهم استراحة وكرًا لترويج المخدرات

القبض على ثلاثة متهمين- مصدر الصورة: "صفحة الأمن العام تويتر"

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ومن جانبها فقد أشارت شرطة منطقة نجران إلى أنه قد تم القبض على المتهمين، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدهم، وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة لتوقيع العقوبة اللازمة عليهم.

ومن جهة أخرى فقد حثت الجهات الأمنية بالمملكة العربية السعودية جميع المواطنين والمقيمين على ضرورة الإرشاد عن أي شخص يشتبه به في مزاولة أي نشاطات لها صلة بتهريب أو ترويج المواد المخدرة.

وذلك عن الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو من خلال البريد الإلكتروني 995 @ gdnc. gov. sa، وقد نبهت الجهات الأمنية أنها ستقوم بمعالجة جميع البلاغات الواردة إليها بسرية تامة.

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أحمد أبو الدهب

هوايتى التدوين، كاتب ومحرر أخبار منذ أكثر من 10 سنوات لدي خبرة في إنشاء المواقع خاصة على منصة بلوجر الشهيرة، عملت كمحرر في عدة مواقع، ولدي مواقعي الخاصة، العمل في نجوم مصرية ممتع، وأحب أن أتواجد هنا دائما.

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