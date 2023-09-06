شرطة نجران تقبض على 3 أشخاص لاتخاذهم استراحة وكرًا لترويج المخدرات

تتخذ الجهات الأمنية بالمملكة العربية السعودية عدة إجراءات لمنع تهريب وترويج المواد المخدرة وفي ظل تلك الإجراءات، فقد أعلنت شرطة منطقة نجران القبض على ثلاثة مواطنين وذلك بعد اتخاذهم استراحة وكر يتم من خلالها ترويج مادتي الحشيش والامفيتامين المخدرة، وقد تم ضبط عدة هواتف جوالة وبندقية هوائية ومبلغ مالي بحوزة المتهمين.

القبض على ثلاثة متهمين- مصدر الصورة: "صفحة الأمن العام تويتر"

ومن جانبها فقد أشارت شرطة منطقة نجران إلى أنه قد تم القبض على المتهمين، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدهم، وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة لتوقيع العقوبة اللازمة عليهم.

ومن جهة أخرى فقد حثت الجهات الأمنية بالمملكة العربية السعودية جميع المواطنين والمقيمين على ضرورة الإرشاد عن أي شخص يشتبه به في مزاولة أي نشاطات لها صلة بتهريب أو ترويج المواد المخدرة.

شرطة منطقة نجران تقبض على (3) أشخاص لاتخاذهم استراحة وكرًا لترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/cgh3Im9VTZ — الأمن العام (@security_gov) September 5, 2023

وذلك عن الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو من خلال البريد الإلكتروني 995 @ gdnc. gov. sa، وقد نبهت الجهات الأمنية أنها ستقوم بمعالجة جميع البلاغات الواردة إليها بسرية تامة.