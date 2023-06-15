أخبار السعودية

شرطة مكة المكرمة تعلن القبض على مقيم مصري والأمن العام يكشف التفاصيل

محمد مختار

ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على مقيم مصري، وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية للأمن العام السعودي في موقع تويتر، وتم تحويله إلى النيابة العامة من أجل اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده.

- صورة 1 - أخبار السعودية | الأمن العام السعودي | مقيم مصري

مقيم مصري يروج لحملات حج وهمية

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نشرت صفحة الأمن العام السعودي تفاصيل وأسباب القبض على المقيم المصري، حيث أوضحت إنه قام بالترويج لحملات حج وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى إن المقيم المصري قام ببيع أساور حاج غير صحيحة، ومن ثم تم إيقافه وتحويله إلى النيابة العامة في المملكة.

الأمن العام السعودي، مقيم مصري

الأمن العام يطالب بالإبلاغ عن مروجي حملات الحج الوهمية

طالب الأمن العام السعودي في التغريدة التي نشرها على موقع تويتر من كل المواطنين ضرورة الإبلاغ السريع عن كل شخص يروج لحملات حج وهمية.

ويمكن الإبلاغ من خلال الأرقام التي نشرها الأمن العام وهي كالتالي: رقم 911 في مكة المكرمة والرياض والشرقية، ورقم 999 في باقي مناطق المملكة.

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محمد مختار

كاتب مقالات، أهتم بالكتابة في مجالات الرياضة والفن والتقنية، عملت في عدة مواقع إلكترونية من قبل، أعمل الآن في موقع نجوم مصرية.

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