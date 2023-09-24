ضبط 3 مواطنين لترويجهم الحشيش المخدر بعسير

نجح رجال المديرية العامة لمكافحة المخدرات في ضبط (3) مواطنين بمنطقة عسير لترويجهم (15) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

المتهمين بترويج الحشيش بعسير _ مصدر الصورة: صحيفة عكاظ

وعلى الفور تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتطالب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.