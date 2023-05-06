وضبطت بحوزته أسلحة نارية.. شرطة خيبر تلقي القبض على شخص قام بترويج الحشيش المخدر

ألقت شرطة محافظة خيبر بمنطقة المدينة المنورة القبض على أحد المواطنين، قام بترويج مادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر، بالإضافة إلى أنه وجد بحوزته أسلحة نارية، وذخيرة حية، ومبلغ من المال، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية قبله، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الحساب الرسمي للأمن العام السعودي اليوم، وذلك في إطار حملة #الحرب_على_المخدرات، و #بالمرصاد، وأهاب الأمن العام بجميع المواطنين، بالإبلاغ عن مروجي المخدرات من أجل الوطن والأسرة والمجتمع.

وأرشد الأمن العام في تغريدته جميع المتابعين لحسابه إلى أرقام الإبلاغ عن مثل تلك الجرائم، وهي كالتالي:

شرطة محافظة خيبر تقبض على شخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/gMtyZojvU0 — الأمن العام (@security_gov) May 6, 2023

911 لمكة المكرمة والرياض والشرقية.

999 في بقية مناطق المملكة.

أو الإبلاغ على رقم المديرية العامة لمكافحة المخدرات: 995، أو عبر البريد الإلكتروني: gdnc.gov.sa@995.

وفي مدينة الرياض أمس، ومن خلال إحدى نقاط الضبط الأمني، تم القبض على شخص بحوزته عدد من الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي، بالإضافة إلى أدوات تعاطي مادة الشابو وقطعة من الحشيش المخدر، ومبالغ مالية، وسيتم إحالته إلى جهة الاختصاص.

كما تم ضبط مقيم من الجنسية اليمنية، وبحوزته علبة من الممنوعات، وسيتم إحالته إلى جهة الاختصاص واتخذت الإجراءات النظامية قبله بعد أن تم توقيفه.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية تمكنت خلال أسبوع من القبض على 11077 من المخالفين لأنظمة العمل والإقامة وأمن الحدود، بحسب ما نشر الحساب الرسمي للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.