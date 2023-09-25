شرطة حفر الباطن تقبض على شابين سعوديين ارتكبا سلوكيات منافية للآداب العام

قامت شرطة محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية بإلقاء القبض على شابين سعوديين قاما بارتكاب سلوكيات منافية للآداب، كما قام الشابان السعوديان بالتلفظ بكلام منافي للآداب العامة.

القبض على شابان- مصدر الصورة: "حساب الاخبارية على تويتر"

وقد تم القبض على المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة وذلك لاستكمال باقي التحقيقات وليتم توقيع العقوبة اللازمة على الشابين.

شرطة محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية تقبض على شخصين لارتكابهما سلوكيات وألفاظًا منافية للآداب العامة#الإخبارية pic.twitter.com/m7e6IqwnVB — الإخبارية – آخر الأخبار (@EKHNEWS) September 24, 2023

ويأتي هذا ضمن الجهود التي تقوم بها الجهات الأمنية بالمملكة العربية السعودية والتي تتم على مستوى اللحظة في اللحاق بمرتكبي الجرائم واتخاذ كافة التدابير الأمنية التي تساهم في منع الجرائم قبل تطور أحداثها.