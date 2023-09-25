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شرطة حفر الباطن تقبض على شابين سعوديين ارتكبا سلوكيات منافية للآداب العام

أحمد أبو الدهب

قامت شرطة محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية بإلقاء القبض على شابين سعوديين قاما بارتكاب سلوكيات منافية للآداب، كما قام الشابان السعوديان بالتلفظ بكلام منافي للآداب العامة.

- صورة 1 - شرطة حفر الباطن تقبض على شابين سعوديين ارتكبا سلوكيات منافية للآداب العام

القبض على شابان- مصدر الصورة: "حساب الاخبارية على تويتر"

وقد تم القبض على المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة وذلك لاستكمال باقي التحقيقات وليتم توقيع العقوبة اللازمة على الشابين.

ويأتي هذا ضمن الجهود التي تقوم بها الجهات الأمنية بالمملكة العربية السعودية والتي تتم على مستوى اللحظة في اللحاق بمرتكبي الجرائم واتخاذ كافة التدابير الأمنية التي تساهم في منع الجرائم قبل تطور أحداثها.

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أحمد أبو الدهب

هوايتى التدوين، كاتب ومحرر أخبار منذ أكثر من 10 سنوات لدي خبرة في إنشاء المواقع خاصة على منصة بلوجر الشهيرة، عملت كمحرر في عدة مواقع، ولدي مواقعي الخاصة، العمل في نجوم مصرية ممتع، وأحب أن أتواجد هنا دائما.

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