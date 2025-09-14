شرطة جدة تضبط يمني الجنسية لترويجه الإمفيتامين

ألقى رجال المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مقيم من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى النيابة العامة.

