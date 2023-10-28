شرطة جدة تضبط مواطن لتهريبه 2.9 كيلو جرام من الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي

نجح رجال المديرية العامة لمكافحة المخدرات في القبض على مواطن بمحافظة جدة لترويجه (2.9) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

سيارات شرطة _ مصدر الصورة : صحيفة سبق

وتناشد الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.