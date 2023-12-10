قامت قوات المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة القصيم بإلقاء القبض على (ثلاثة) أشخاص مقيمين في المملكة العربية السُّعُودية من أصحاب الجنسية الباكستانية، وذلك بتهمة مخالفة نظام البيئة.

ضبطية شرطة القصيم: القبض على مقيمين باكستانيين بتهمة مخالفة نظام البيئة وضبط حطب محلي غير مشروع - مصدر الصورة: حساب الأمن العام عبر منصة "أكس"

إلقاء القبض على المتهمين

تم العثور بحوزة المتهمين على حطب محلي معروض للبيع، وعلى أثره تم إلقاء القبض عليهم واتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقهم، وكذلك تم تسليم جميع المضبوطات للجهات المختصة بها.

جاءت هذه الضبطية في إطار متابعة وزارة الداخلية السُّعُودية لنشاطات بيع أو تسويق ونقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وأيضًا على الطرق الرابطة بين المناطق، بالإضافة إلى متابعة جميع المعلومات التي يتم نشرها عن هذا النشاط عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي.

طرق التواصل مع الأمن العام

وفي إطار هذه المتابعة، أكد الأمن العام على أهمية الإبلاغ عن أي حالات اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية، وناشد المواطنين بالإبلاغ عن الأرقام التالية في حالة وجود نشاط مُشْتَبَه فيه:

الإبلاغ عن حالات اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية في مكة المكرمة والرياض والشرقية عن طريق الاتصال على الرقم 911.

كذلك يمكنكم الإبلاغ عن حالات الاعتداء على البيئة في باقي مناطق المملكة العربية السُّعُودية عن طريق الاتصال على 996 و 999.

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