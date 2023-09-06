شرطة الشرقية.. تحيل قضية تعنيف أم لطفلتها إلى النيابة العامة

أحالت شرطة المنطقة الشرقية، قضية تعنيف أم لابنتها إلى النيابة العامة.

النيابة العامة ـ مصدر الصورة: جوجل

وكتب الأمن العام، عبر حسابه على منصة إكس، أمس الثلاثاء أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أنه أشارة إلى المحتوى المرئي المتداول عن تعرض طفلة للتعنيف بالضرب من والدتها، فإنه تمت مباشرة الواقعة والوقوف على الحالة بالتنسيق مع وحدة الحماية الأسرية، بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، وجرى إستكمال الإجراءات النظامية وإحالة القضية للنيابة العامة.

شرطة المنطقة الشرقية تقف على واقعة تعرض طفلة للتعنيف بالضرب بالتنسيق مع @HRSD_SA . pic.twitter.com/smhaAzSTp2 — الأمن العام (@security_gov) September 5, 2023