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شرطة الشرقية.. تحيل قضية تعنيف أم لطفلتها إلى النيابة العامة

كمال أبو سيف

أحالت شرطة المنطقة الشرقية، قضية تعنيف أم لابنتها إلى النيابة العامة.

النيابة العامة ـ مصدر الصورة: جوجل

النيابة العامة ـ مصدر الصورة: جوجل

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وكتب الأمن العام، عبر حسابه على منصة إكس، أمس الثلاثاء أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أنه أشارة إلى المحتوى المرئي المتداول عن تعرض طفلة للتعنيف بالضرب من والدتها، فإنه تمت مباشرة الواقعة والوقوف على الحالة بالتنسيق مع وحدة الحماية الأسرية، بوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، وجرى إستكمال الإجراءات النظامية وإحالة القضية للنيابة العامة.

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كمال أبو سيف

كمال صابر، محافظة المنيا، مدينة ملوي، كاتب بموقع نجوم مصرية، كلية تجارة قسم إدارة الأعمال.

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