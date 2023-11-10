شرطة الرياض تُلقي القبض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود في حملة مفاجئة

أعلنت الدوريات الأمنية في منطقة الرياض بأنها قد تمكنت من القبض على أربعة أشخاص ينتمون إلى الجنسية الأثيوبية، وذلك لانتهاكهم نظام أمن الحدود من خلال ارتكاب عمليات سرقة وسلب.

الشرطة السعودية - مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية "واس"

حيث تبين أن المتهمين قد قاموا بسرقة مركبات ولوحات وسلب الآخرين تحت تهديد الأسلحة البيضاء، وتم احتجازهم واتخاذ الإجراءات الأولية اللازمة ضدهم، وتم تحويلهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وفي سياق آخر ألقت الدوريات الأمنية في منطقة جازان القبض على شخصين ينتميان إلى الجنسية اليمنية والجنسية السعودية بتهمة ترويج المخدرات، حيث تم ضبطهما بحوزتهما كمية من مادة الحشيش المخدر و 23,909 قرصًا من المخدرات التي تخضع لتنظيم التداول الطبي، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وتم تسليمهما إلى الجهة المختصة للتحقيق.