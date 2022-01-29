شرح فتح حساب الراجحي مباشر للأفراد 1443 بالخطوات لإجراء الخدمات المصرفية

يبحث الكثيرين من المقيمين بالمملكة العربية السعودية من المواطنين أو الوافدين عن كيفية فتح حساب الراجحي مباشر للأفراد 1443؟ وذلك لما يتمتع به البنك من شهرة عالمية، حيث أن شركة الراجحي المصرفية هي كيان مصرفي سعودي تأسس عام 1957 م، ومن أكبر المصارف الإسلامية في العالم، الذي يتمتع بخبرة دامت لأكثر من 50 عام في الأعمال المصرفية والتجارية، لهذا فإنه يمتلك نحو 500 فرع في المملكة، ويقدم المصرف خدمات إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الراجحي أونلاين.

فتح حساب الراجحي مباشر للأفراد

مصرف الراجحي يعمل وفق أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية لهذا يُعد من المصارف الأكثر إقبالاً من العملاء في المملكة العربية السعودية وفي فروعه خارج السعودية، وقد خصص البنك موقع مصرف الراجحي الإلكتروني، الذي يتضمن خدمات عديدة منها فتح حساب الراجحي مباشر للأفراد بطريقة سهلة وبسيطة، حيث يتم التسجيل في خدمة المباشر للأفراد عن طريق الموقع دون الذهاب لأحد الفروع، والتي تتم من خلال تسجيل رقم الجوال عن طريق الصراف الآلي، ونقدم لكم بموقع نجوم مصرية تفاصيل الخطوات.

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رابط التسجيل مباشر الأفراد الراجحي

إن التسجيل في مباشر الراجحي من خلال رابط خدمة المباشر الراجحي أفراد،

والذي يقدم خطوات التسجيل في خدمة المباشر أفراد، وذلك باتباع التالي:

الدخول على رابط المباشر للأفراد.

بالضغط على الرابط السابق يحولك إلى صفحة أخرى تتطلب تعبئة بيانات.

تعبئة رقم بطاقة الصراف الآلي.

ثم الرمز السري للبطاقة.

وبعد ذلك رقم الحساب، ثم الضغط على دخول كما بالصورة.

ثم تستكمل البيانات باختيار التسجيل في المباشر أفراد.

بعد ذلك تقوم باختيار اسم مستخدم، وكلمة مرور.

ثم إدخال رمز التفعيل المرسل برسالة نصية على هاتفك.

وبذلك تصبح مسجلاً في خدمة المباشر وتستطيع إجراء خدماتك المصرفية بشكل آمن وسهل.

تسجيل الدخول مباشر أفراد الراجحي

يتم الدخول على المباشر أفراد من دخول موقع المصرف ثم الضغط على أيقونة المباشر التي تحولك إلى صفحة almubasher في مصرف الراجحي، وهنا يتم تعبئة بياناتك من (اسم المستخدم- كلمة السر) ثم الضغط على دخول.

كما وضع المصرف بعض التعليمات عند التسجيل للدخول وذلك بالتأكد من صحة الموقع الذي تدخل عليه للتسجيل ودخول بياناتك، والتأكد من صحته ظهور علامة القفل بالمتصفح كما يظهر بالصورة السابقة.