شرح طريقة حجز موعد المرور عن طريق الجوال 1443 عبر منصة أبشر

مع التطور الرقمي الناتج عن التكنولوجيا، أطلقت منصة أبشر خدمة حجز موعد في المرور عن طريق الجوال وعبر الإنترنت من منزلك.

وجاء مبادرة حجز موعد مرور أبشر للمواطنين في ضوء عملية التحول الرقمي، بهدف التسهيل على مواطني المملكة العربية السعودية عملية إلغاء أو حجز موعد المرور عبر الهاتف الجوال.

وعلى هذا الصدد تشاركك نجوم مصرية تقريرا عن خدمة حجز موعد المرور من أبشر عن طريق الهاتف المحمول، وبناء على طلب العديد من المستخدمين السعوديين للإنترنت، ستجد في هذا التقرير جميع تفاصيل ورابط حجز موعد المرور.

منصة أبشر الرقمية

أعلنت إدارة المرور بالسعودية عن إتاحة رابط حجز موعد المرور عن طريق الجوال من منصة أبشر الرقمية، وهي عبارة عن منصة رقمية عالية الجودة، تقدم عددا كبيرا من الخدمات الإلكترونية للمواطنين السعوديين، ومن ضمنها خدمات حجز موعد المرور.

تباعا لهذا تسائل العديد من الأشخاص عن هل يمكن حجز موعد المرور بدون أبشر؟، والحقيقة أنه لا يمكن ذلك، لكن لا يزال بإمكاننا حجز موعد المرور عن طريق الجوال من تطبيق الأفراد التابع لمنصة أبشر، وهو متاح للجميع.

وتتيح المنصة حجز موعد المرور للمقيمين عن طريق رقم الإقامة، وأيضًا تتيح الخدمة للمواطنين عن طريق رقم الهوية السعودي، وإليك طريقة حجز موعد المرور بالخطوات.

رابط حجز موعد المرور

اتبع الخطوات التالية حتى تتمكن من حجز موعد المرور عن طريق الجوال الخاص بك، عبر المنصة الإلكترونية الشهيرة “أبشر”.

قم بالدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية. إذا كان لديك حساب قم بتسجيل الدخول، وإذا لم تقم بتسجيل واحد، سجل حساب الآن. أضف رقم الإقامة أو الهوية بدلا عنها. بعد الانتهاء اكتب رمز التحقق حنى تسجل بنجاح. الدخول إلى أيقونة المواعيد واختر موعد المرور. اضغط على “حجز موعد جديد” في خانة خدمات المواعيد الإلكترونية للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية. انتقل إلى خدمة مواعيد المرور. الآن انقر على حجز موعد مرور جديد. اختر الموعد الذي تريده. اختر المنطقة الخاصة بك، وتتوفر جميع المناطق في السعودية، مثل جدة والرياض وغيره من المناطق. وأخيرًا أكد على الطلب، وقم بطباعة الورقة التي تظهر لك معلومات الطلب، لكي تقدمه عندما تذهب إلى المرور.

خطوات حجز موعد المرور عن طريق الجوال

إليك شرح بالصور خطوات حجز موعد في المرور في أبشر عبر الهاتف الجوال:

1. ادخل إلى منصة أبشر، ثم سجل دخول باستخدام حسابك، ثم قم بالنزول إلى الأسفل عند خانة “مواعيد” ثم اضغط على “المزيد”.

2. ستظهر لك الصفحة التالية، وبها عدة خيارات، اختر منها “المرور”.

3. ستظهر لك بعض التعليمات، اقرأها، ثم اضغط على “الانتقال لخدمة المواعيد”

4. يتبقى الآن 6 خطوات أخرى، في الخطوة الأولى اضغط على “حجز موعد جديد”.

5. في الصفحة التالية، سيظهر لك الخدمات المتوفرة الخاصة بالمرور على منصة أبشر، اختر الخدمة المراد حجز موعد المرور لها.

6. بعد ذلك، قم بالنزول قليلًا إلى الأسفل، وحدد المنطقة الخاصة بك، على سبيل المثال منطقة الرياض. ثم قم بالضغط على التالي.

7. بعد ذلك حدد شعبة المرور الخاصة بك، ومن ثم قم بالضغط على “اختيار” لكي تحدد أو تقوم بحجز موعد مرور، من المواعيد المتاحة لك.

8. سوف تلاحظ عند حجز موعد المرور أن يوجد مواعيد متاحة ومواعيد أخرى غير متاحة، كل ما عليك هو حجز موعد مرور متاح ومناسب لك.

9. وبعد حجز موعد المرور المناسب لك، قم بالضغط على “التأكيد على بيانات الموعد” وهكذا تكون قد انتهيت من كل شيء، وتم حجز موعد المرور لك عن طريق الجوال بنجاح.

يمكنك متابعة الشرح بالفيديو التفصيلي عن حجز موعد المرور عن طريق الجوال: