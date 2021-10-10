شرح طريقة تقديم اعترض على الدفعة 47 من حساب المواطن

من أهم برامج وزارة التنمية الاجتماعية السعودية، والذي يهدف الى رفع مستوى ذوي الدخل المحدود في المملكة حيث يستهدف هذا البرنامج أصحاب الدخل المحدود وكبار السن الذين لا معيل لهم وكذلك النساء الأرامل والمطلقات المعيلات لأبنائهم، وينتظر السعوديون المستفيدون من هذا البرنامج وقت ايداع الدفعات مع بداية كل شهر، ويكثر التساؤل عن موعد الاستحقاق، وكذلك يرغب الكثيرون من تقديم اعتراض على الدفعات الجديدة هذا ما سنتناوله في هذا المقال.

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موعد صرف الدعم

موعد صرف استحقاقات برنامج حساب المواطن برنامج انساني يهدف لتوفير حياة كريمة للعديد من الفئات التى تصنف تحت بند محدودي الدخل ، ومن المعروف أنه يتم ايداع الدفعات المستحقة للبرنامج في العاشر من كل شهر ميلادي على أن يقوم المواطن بصرفها في اليوم التالي، ولكن قد يتأخر موعد صرف الدفعات اذا كان العاشر من الشهر يوم اجازة رسمية في البلاد

خطوات الاعتراض على مبلغ حساب المواطن

يتم الاعتراض على قيمة المبالغ في البرنامج باتباع الخطوات الآتية:

الدخول الى البوابة الإلكترونية للبرنامج.

التوجه إلى قسم إدارة الحساب، واختيار خاصية “إدارة حسابي”

الضغط على قائمة تاريخ الاستحقاق، فإذا كان هناك عدم أهلية سواءً للمتقدم المستفيد أو التابعين له فستكون مرفقة بأسباب عدم الأهلية.

الضغط على خاصية “رفع اعتراض” بجانب السبب، ثم تعبئة المعلومات المطلوبة والضغط على إرسال.

يمكن إدارة الاعتراضات من خلال اتباع الخطوات السابقة، ثم

الضغط على قائمة الاعتراضات، ومنها الاطلاع على تفاصيل الاعتراض.

يمكن متابعة حالة الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية والرسائل النصية على الجوال أو البريد الإلكتروني، حيث ستصل المستفيد رسالة بنتيجة الاعتراض على الجوال.

موعد الاعتراض على مبالغ الدفعة 47

من حق أي مستفيد من برنامج حساب المواطن تقديم اعتراض على قيمة دفعته وذلك بعد اليوم الخامس لايداع المبلغ بالحسابات البنكية، ويمكنك متابعة الخطوات السابقة لتتمكن من تقديم أي اعتراض عن دفعات حساب المواطن.