شرح طريقة التسجيل في حساب المواطن عبر موقع “ca.gov.sa” وشروط البرنامج

أعلنت المملكة العربية السعودية من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إعادة فتح باب التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر موقع “ca.gov.sa”، ويأتي هذا تزامنا مع تخصيص خادم الحرمين الشريفين مبلغ قدره “20 مليار سعودي” لمواجهة التداعيات الناتجة عن ارتفاع الأسعار، حيث خصصت 08 مليار منها للمستفيدين، كدعم إضافي لبرنامج حساب المواطن.

سنتعرف معكم في هذا المقال على خطوات التسجيل في حساب المواطن 1443 هـ، وما هي الشروط التي يجب توافرها للاستفادة من الدعم المقدم في البرنامج.

شروط التسجيل في حساب المواطن

بعد إعادة فتح التسجيل في حساب المواطن، وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروطا للقبول في البرنامج ، تتمثل هذه الشروط في ما يلي:

شرط الجنسية: حيث يشترط أن يكون المسجل في البرنامج سعودي الجنسية.

حيث يشترط أن يكون المسجل في البرنامج سعودي الجنسية. شرط الإقامة: بأن يكون المتقدم مقيما في المملكة العربية السعودية إقامة دائمة.

بأن يكون المتقدم مقيما في المملكة العربية السعودية إقامة دائمة. شرط السن للمنفرد: أن يكون سن المسجل 18 سنة فأكثر عند التسجيل.

أن يكون سن المسجل 18 سنة فأكثر عند التسجيل. شرط الانفراد بالسكن: عقد إيجار باسم المستفيد أو سند ملكية بالنسبة للمنفرد.

عقد إيجار باسم المستفيد أو سند ملكية بالنسبة للمنفرد. شرط الراتب: عدم تجاوز مجموع الرواتب الحد المقنن للاستفادة.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

وضح حساب المواطن من خلال صفحته الرسمية على تويتر خطوات التسجيل في حساب المواطن، وهي كالآتي:

إنشاء حساب إلكتروني: ويتم ذلك بإدخال رقم الهوية، ورقم الجوال، وتاريخ الميلاد. تسجيل الدخول إلى المنصة: وذلك باستعمال كلمة السر المؤقتة والتي ترسل في الجوال. تغيير كلمة المرور: يقوم المسجل بتغيير كلمة المرور المؤقت، لأمان أكثر عند الاستخدام. إكمال طلب التسجيل: ويتم ذلك بإدخال البيانات المطلوبة:” بيانات العنوان، بيانات الحساب البنكي، بيانات التابعين، بيانات الدخل، بيانات العقارات”. رفع المستندات المطلوبة: وتتم هذه الخطوة عند إتمام رفع الطلب. التأكد ومراجعة البيانات. وفي الأخير يتم تسجيل تقديم الطلب بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة من طرف المستفيد.

الأهلية والاستحقاق في حساب المواطن

بينت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال برنامج حساب المواطن معايير الأهلية والاستحقاق في البرنامج على النحو التالي:

معايير الاستحقاق تتمثل فيما يلي:

عدد أفراد الأسرة.

أعمار أفراد الأسرة .

مجموع الدخل الشهري للأسرة.

معايير الأهلية تتمثل فيما يلي:

شرط الجنسية للمستفيد الرئيسي.

معيار الإقامة.

توافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة.

احتساب الأهلية لشهر أغسطس

أجاب حساب المواطن عن التساؤل المطروح حول موعد دراسة الأهلية عند التقديم في البرنامج واستكمال عملية التسجيل لدفعة أغسطس، وأنه إذا تم التسجيل أو إعادة التقديم قبل تاريخ 16 يوليو فستتم دراسة الأهلية والاستحقاق لذات الشهر، حسب التنظيمات المعمول بها في البرنامج.