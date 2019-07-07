شرح طريقة الاستعلام عن قروض بنك التسليف والأقساط المتبقية برقم الهوية

يمكن عن طريق كشف حساب بنك التسليف معرفة الأقساط المتبقية والزائدة عن طريق زيارة البوابة الإلكترونية لبنك التنمية الاجتماعية السعودية، حيث تتكون هذه الخدمة من قاعدة بيانات كبيرة تحتوي علي معلومات كاملة عن القروض وكل التفاصيل، حيث يقوم بنك التسليف بتقديم هذه الخدمة بكثير من الامتيازات والمساعدات ومنح القروض بدون فوائد، وتتميز خدمة استعلام عن قرض بنك التسليف والادخار برقم الهوية فقط بمعرفة حالة القرض والأقساط المتبقية من القرض وقيمة الإجمالية وتاريخ انتهاء اخر قسط وغيرها من اهم التفاصيل.

بنك التسليف والادخار

وتتعدد مسميات قروض بنك التسليف والادخار السعودي ما بين قروض الأسرة وقروض الترميم وغيرهم من المسميات الأخري للقروض ويتم تسديد أول دفعة من دفع القرض بعد مضي 30 يوم علي حصوله علي القرض من البنك وتبدأ الأقساط الشهرية للبنك بداية من 300 ريال كحد ادني وتصل الي 1000 ريال كحد اعلي حسب قيمة القرض الذي يحصل المواطن علية.

رابط موقع بنك التسليف والادخار

فاللاستعلام عن قروض بنك التسليف يمكن عن طريق زيارة موقع بنك التنمية الاجتماعية السعودية ثم تسجيل الدخول في موقع بنك التسليف وإدخال رقم الهوية الوطنية ثم بعد ذلك كتابة كلمة المرور ثم النقر علي أيقونة موافق والدخول مباشرة علي خدمة الاستعلام عن قرض بنك التسليف برقم الهوية وأخيرا يتم ظهور جميع بيانات المتعلقة بالمتبقي من قرض بنك التسليف، ويمكن الآن الدخول إلي موقع بنك التسليف والادخار والاستعلام عن القروض برقم الهوية.