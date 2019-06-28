بعد إطلاق وزير الداخلية سمو الأمير عبد العزيز بن سعود حفظه الله، خدمة فرجت بهدف مشاركة أبناء الشعب السعودي بأكمله في سداد ديون الموقوفين وذلك عن طريق منصة أبشر الإلكترونية، والتي بالفعل ساهمت حتى اليوم في الإفراج عن عدد من السجناء يصل عددهم إلى ما يقجر بحوالي 200 شخص تم سجنه بسبب الديون المالية التي تراكمت عليهم و ساهمت فرجت في فك الكرب و إعادتهم إلى أسرهم من جديد، واليوم نشارك معكم خطوات استخدام خدمة فرجت لمن يرغب في المشاركة بسداد ديون الموقوفين، و التي لا تشترط مبلغ مالي محدد و إنما يمكن التبرع بأي قيمة مالية تبدأ من رسال سعودي واحد وحتى مائة ألف ريال.

شرح طريقة استخدام خدمة فرجت لسداد ديون الموقوفين

بداية يمكن الدخول الى شرح حول كيف يمكن الإستفادة من خدمة فرجت ؟.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول إلى منصة أبشر ، وذلك عن طريق كتابة اسم المستخدم والرقم السري الخاص به.

ادخل بعد ذلك إلى قائمة خدماتي، ومنها يتم اختيار ” خدمة أبشر “.

توجه بعدها لاختيار الشخص المتعثر الذي تريد سداد الدين بالنيابة عنه، وذلك عن طريق اختيار الحالة الاجتماعية للسجين ومنطقة السجن التي يوجد بها.

بعد اختيار الموقوف، يتم عرض مبلغ الدين، والتي يمكن دفع أي قيمة منها وفي حالة سداد كامل المبلغ المستحق يتم إطلاق سراح السجين على الفور.

وفي النهاية يتم السداد الإلكتروني وذلك من خلال اعتماد رقم الفاتورة الخاصة بالسداد لكل موقوف.

ما هي خدمة فرجت



جدير بالذكر أنه قد تم الإعلان عن مشاركة خادم الحرمين الشريفين بالتبرع في خدمة فرجت بمبلغ 10 مليون ريال، كما شارك أيضا سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالتبرع بمبلغ قيمته 5 مليون ريال، وشارك أيضا وزير الداخلية بالتبرع بمبلغ قيمته 2 مليون ريال .

← إقرأ أيضاً: