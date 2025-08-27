شراكة استراتيجية بين الشركة الوطنية للخدمات الزراعية وجامعة الملك سعود.. تفاصيل

حضر معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين الشركة الوطنية للخدمات الزراعية وجامعة الملك سعود، ممثلة في كلية علوم الأغذية والزراعة، لتعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير، الابتكار، والتدريب المتخصص في القطاع الزراعي.

تفاصيل التوقيع

ووقّع المذكرة عن الشركة الوطنية للخدمات الزراعية الرئيس التنفيذي المهندس عمر السحيباني، فيما مثّل جامعة الملك سعود رئيس الجامعة المكلف الدكتور علي مسملي.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة البحثية والتطويرية بين الجهتين، وإجراء الدراسات المشتركة، بالإضافة إلى تقديم برامج أكاديمية وتدريبية متخصصة، وتوفير خدمات واستشارات علمية وتقنية، وخدمات التحاليل والتقييم لمُدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني.

مجالات التعاون

تشمل مذكرة التفاهم عدداً من المحاور الاستراتيجية، أبرزها:

دعم الابتكار الزراعي وتوطين التقنية في القطاع.

تعزيز التكامل في التجهيزات والمعامل، والحقول الإرشادية، والعيادات الزراعية.

المشاركة في برامج التدريب التعاوني والمشاريع الطلابية.

تقديم خدمات متخصصة للقطاع الزراعي تهدف لرفع كفاءة التشغيل والجودة والإنتاجية.

تأسست الشركة الوطنية للخدمات الزراعية بموجب قرار مجلس الوزراء، كأحد مخرجات برنامج التحول في تقديم الخدمات الزراعية.

وتعمل الشركة على تقديم خدمات زراعية مستدامة وعالية الجودة، تمكّن المزارعين والمربين والمنشآت التجارية في القطاع الزراعي، بما يسهم في تحقيق أهداف تنمية القطاع الزراعي الوطني ورفع مستوى الإنتاجية والجودة.