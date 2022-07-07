كيفية وشروط شراء سيارة جديدة بالتقسيط بالسعودية| وأبرز المعارض

يرغب الكثير من المواطنين والمقيمين في شراء سيارة جديدة، لكن بالتقسيط في ظل الظروف الاقتصادية وغلاء المعيشة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السيارات الكاش بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة،، لذلك سنوضح لكم كيفية وشروط شراء سيارة جديدة بالتقسيط بالسعودية 1443 ويمكنك من خلالها تحديد نظام التقسيط الذي يناسبك.

شروط سيارة جديدة بالتقسيط بالسعودية

يجب أن يعقد أتفاق مبرم بين كل من البائع والمشتري ويوجد به جميع المعلومات الخاصة بشراء السيارة مثل المبلغ الإجمالي والمبلغ الشهري.

عند الاتفاق والإمضاء على العقد يجب تسليم السيارة وجميع ملحقاتها إلى المشتري.

يجب ألا تتجاوز عمولة البائع 1% من الرسوم وذلك تبعاً لنظام السعودية.

إذا لم يدفع المشتري الأقساط يتم إلغاء عقد التقسيط.

مع العلم أنه لابد أيضًا من حصول البائع على موافقة جهة عمل المشتري للتأكد من أنه قادر على تسديد الأقساط، وعمل تأمين ضد الحوادث والسرقة يبلغ قيمته من بين 3% إلى 4%.

كيفية شراء سيارة جديدة بالتقسيط

عندما يقرر الشخص في شراء سيارة جديد بالتقسيط يجب توافر كل من (صورة من الهوية أو الإقامة للمقيمين، صورة من الراتب، صورة من التأمين).

دفع الشخص قسط التأمين للسيارة الأولى.

يتعهد المشتري من عدم بيع السيارة طول فترة التقسيط وإلى سوف يتسأل قانونيًا.

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