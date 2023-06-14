أخبار السعودية

شجار جماعي في مكان عام بمكة.. الجهات الأمنية تنجح في القبض على 7 أشخاص

أسماء صبري

أعلنت الأجهزة الأمنية بمنطقة مكة المكرمة القبض على سبعة أشخاص من المقيمين وأحد الزوار الوافدين لمملكة، وقد تم ضبطهم بعدما تورطوا في مشاجرة جماعية بمكان عام لتتحول إلى عراك جماعي، وذلك بناء على خلاف نشب بينهم مؤخرًا.

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أظهر مقطع فيديو المتداول على نطاق واسع بوسائل التواصل الاجتماعي المتهمين وهم يتورطون في تبادل للضرب والعنف والسبت والشتم في مكان عام، مما أثار استياء المجتمع السعودي، مطالبين بالقبض عليهم واتخاذ إجراءات صارمة بحقهم ليكونوا عبرة لأي شخص أخر سواء مقيم أو وافد أو حتى مواطن.

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في نفس السياق نشر حساب الأمن العام الرسمي على تويتر بيان يوضح من خلاله بأنه تم توقيف الأشخاص المعنيين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. كما تمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات ومحاسبتهم وفقا للقانون.

يُذكر أن هذه الحادثة تأتي في إطار التزام الجهات الأمنية بضبط الأمن والنظام العام، ومعاقبة كل من يُخل بالأمان والاستقرار في المجتمع.

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أسماء صبري

مدونة وصحفية ومحررة بموقع الجرس وموقع نجوم مصرية، خريجة المعهد العالي للإعلام والاتصال سنة 2014، مواكبة لكل مستجدات وأخبار المشاهير العرب.

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