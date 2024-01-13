شبكة البودكاست العربية ” ثمانية” تتحول إلى قوة إعلامية تقنية تمكن صناع المحتوى من إثراء المحتوى العربي

تحتفل منصة الصحافة المستقلة وشبكة البودكاست العربية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “ثمانية” بالتحول إلى قوة إعلامية؛ لقيادة عصر جديد لعالم المحتوى العربي على شبكة الإنترنت، حيث تحتفي في هذا العام ٢٠٢٤ لتحولها من شركة محتوى صِرْفة إلى شركة تقنية إعلامية والتي تعمل على تقديم منصات متعددة، وبالتالي تمكن صناع المحتوى من إثراء المحتوى العربي على الإنترنت.

وكانت شركة “ثمانية” قد حصلت على العديد من الجوائز، وهي شركة تنتج برامج بودكاست مشهورة جداً على نطاق واسع وكبير، وخصوصا في العالم العربي مثل برنامج “سقراط” و”فنجان” و”سوالف بيزنس”، بالإضافة إلى العديد من الأفلام الوثائقية والنشرات البريدية التي تصل إلى مئات الملايين من المشاهدين والمستمعين أسبوعياً.

وتعمل شركة “ثمانية” على بناء منظومتها التقنية الخاصة، من أجل تمكين جميع المبدعين والمتميزين في إنتاج المحتوى على إنتاج المحتوى بأداء عالي في الجودة، وإثراء المحتوى العربي المتاح على الإنترنت. كما يسمح تطبيق الهاتف الجديد “راديو ثمانية” لصانعي المحتوى ببث برنامج البودكاست الخاص بهم وترويجه للجمهور بشكل كبير، ومن ثم الوصول إلى فرص لتحقيق الدخل ومشاركته.

كما يتيح للمستخدمين أيضاً استيراد البرامج العالمية والمحلية المفضلة عن طريق أي تطبيق للبودكاست، ومن ثم الاستماع إليها عن طريق هذا التطبيق الجديد.

ومن الجدير بالذكر أن المنظومة الجديدة لشركة “ثمانية” لصناع المحتوى ستسمح بالانضمام إلى شبكة “ثمانية” الإعلانية، التي صممت من أجل مساعدة صناع المحتوى على تحقيق الدخل من محتواهم الخاص.

و تعمل إذاعة “ثمانية” على سد الفجوة بين المعلنين وبين صناع المحتوى من خلال تعزيز مجتمع ثري وغني بالمحتوى وتحقيق الدخل من الشغف.

وتأسست شركة “ثمانية” في عام 2016، واستحوذت مجموعة البحوث والإعلام السعودية SRMG على 51% من أسهم الشركة في عام 2021. و قامت الشركة أيضاً بإعادة إطلاق موقع ثمانية بتصميمه الجديد كوجهة مميزة خاصة لصناع المحتوى لمشاركة المقالات والنشرات البريدية.

ومن جهة أخرى فقد قاد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “ثمانية”، “عبد الرحمن أبو مالح”، رحلة تحول الشركة بحماس كبير. فقال: “لقد صنعنا أفضل مكتبة خاصة بالمحتوى العربي عرفها الإنترنت، ونود توسيع المكتبة والمشاركة في دعم المحتوى العربي في جميع أنحاء الوطن.

واليوم، لا نتحدث فقط عن التغيير، بل نبني كل الأدوات اللازمة لتحقيق هذا التغيير، ونحن نعلم أن صناعة المحتوى مهمة صعبة جداً. لذا ستعمل شركة “ثمانية” على التسويق والتقنية والمبيعات، حتى يتسنى لصانع المحتوى التركيز على صناعة محتوى الممتاز والاستمرار فيه”.