شاهد| مواطن سعودي يحسن استقبال أطفال صينيين سُياح ويحظى بإعجاب الجميع ومئات الآلاف من المشاهدات

تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما على منصة “X” مقطع مرئي لمواطن سعودي يستقبل أطفال صينيين من السياح الوافدين إلى المملكة بحفاوة بالغة، ويهديهم تذكارات بسيطة.

ونال المواطن الذي بدا وكأنه بائع هدايا في أحد المناطق السياحية، إعجاب الكثير من أبناء المملكة، بل والعالم أجمع.

ورحب المواطن بالأطفال الصينيين متحدثا إليهم في بداية المقابلة باللغة العربية قائلاً “مرحبا بالشعب الصيني، أهلا وسهلا في السعودية، أنتم ضيوف عندنا في السعودية صح، هذه gift”.

وسأل المواطن الطفل الأول “ما اسمك؟” باللغة الإنجليزية، فأجابه “مرزوق” ورد عليه المواطن السعودي “ما شاء الله، اسم من أسمائنا في المملكة العربية السعودية، ورد عليه الطفل “شكرا”، وأجابه المواطن “عفوا”.

ثم تطرق المواطن السعودي إلى الطفلة أمينة، وسألها ذات الأسئلة التي سألها لمرزوق، ثم تطرق بعدها للطفلة رقية أيضا وأهداها تذكارا بسيطا، كما أرسل هدية لوالدتهم وأبوهم أيضا قائلا “وهذه لماما وهذه لبابا”.

وبعد ذلك أعاد المواطن السعودي الترحيب بالأطفال “أنتم ضيوف عندنا، أهلا وسهلا بكم في السعودية”.