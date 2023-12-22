شاهد في جدة.. رئيس الفيفا يرقص الينبعاوي

ظهر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو، في مقطع فيديو، وهو يرقص على نغمات العزف (الغناء) الينبعاوي الأصيل أثناء حضوره إحدى الفعاليات في جدة

ونشرت قناة “العربية السعودية مقطع الفيديو على حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” تويتر سابقا.

وكتب أدمن حساب العربية “رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ‎#FIFA ‎#جياني_إنفانتينو يرقص “الينبعاوي” أثناء حضوره إحدى الفعاليات في ‎#جدة عبر: ‎@OLYAN15K”.

وأشارت العربية السعودية إلى الصحفي السعودي “خالد العليان”، الذي يبدو أنه هو الذي قام بتوثيق الرقصة لإنفانتينو.

ويعتبر الغناء الينبعاوي من معالم الثقافة التي تتميز بها “ينبع” في المملكة العربية السعودية، فهو غناء ساحلي شعبي لأهالي محافظة ينبع، ارتبط بالبحارة والبحر.