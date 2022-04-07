شاهد فيديو سقوط سيارة من فوق جسر في السعودية 2022

رصدن عدسات الكاميرا في صباح يوم الخميس الموافق 7 إبريل 2022 سقوط سيارة مسرعة من علو أحد الجسور في المملكة مما أدي إلى حادث مروع الذي وقع في العاصمة الرياض، ومما أدي إلى تضرر العديد من المركبات في الطريق، وسوف نقدم لكم تفاصيل الحادث والفيديو الذي تم رصدة في إحدي طرقات العاصمة.

حادث مرور في الرياض

أنتشر في صباح اليوم فيديو لحادث مرور مروع في مدينة الرياض عاصمة السعودية، وهو سقوط سيارة مسرعة من علو جسر رئيسي في المدينة، مما أدي إلى تضرر الجسر وكذالك السيارة، والعديد من السيارات الأخري التي كانت في الطريق السفلي من الجسر، وتم نقل سائق المركبة إلى المستشفي وتم وصف حالة إصاباته بالمتوسطة، وسوف يتم البدء في التحقيق مع من قبل الجهات المختصة.

شاهد فيديو سقوط السيارة

هذا هو فيديو سقوط السيارة من علو جسر في الدائري الشرقي في مدينة الرياض عاصمة السعودية في صباح اليوم، ويظهر أنه حادث خطيراً ومروعاً.

ولحتي الآن لم يتم الإعلان من قبل الدائرة العامة للمرور عن تفاصيل الحادث، وتواصل التحقيق مع سائق المركبة، وأكدت على المواطنين من ضروري الانتباه وعدم الإسراع في الطراق من أجل سلامتكم وسلامة الآخرين، في ما تم القبض مؤخراً على سائق مركبة كان يسير في عكس الطريق وضر أكثر من 11 مركبة، وتم القبض عليه وإجراء العقوبات الشديدة عليه.