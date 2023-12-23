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شاهد فيديو: الأمطار تحول فيافي (الحوي والهوج) شرق تبوك إلى لوحة فنية باللون الأخضر

أحمد مراد

حولت الأمطار التي هطلت في الفترة الأخيرة، فيافي مركزي (الحوي والهوج) شرق منطقة تبوك إلى لوحة فنية بديعة خضراء، ووثقت عدسة (واس) المشهد الخلاب للعشب الأخضر، حيث اكتست باللون الأخضر في مشهد فريد وجميل.

مركزي الحوي والهوج يرتدون ثوب اللون الأخضر

صورة- المصدر: واس

ولبست المتنزهات الصحراوية في المركزين الرداء الأخضر، وتعتبر تلك المنطقة أحد أفضل المتنزهات الشتوية التي يقصدها أهل المنطقة في موسم الأمطار لجمال طبيعتها.

الأمطار تكسو فيافي شرق تبوك باللون الأخضر
صورة- المصدر: واس

كما تعتبر تلك المنطقة في الشتاء مقصدا للسائحين، والزوار من المناطق الأخرى في المملكة لشهرتها الواسعة واتساع رقعتها الخضراء لمسافات طويلة.

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عن الكاتب:
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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

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