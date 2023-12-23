شاهد فيديو: الأمطار تحول فيافي (الحوي والهوج) شرق تبوك إلى لوحة فنية باللون الأخضر

حولت الأمطار التي هطلت في الفترة الأخيرة، فيافي مركزي (الحوي والهوج) شرق منطقة تبوك إلى لوحة فنية بديعة خضراء، ووثقت عدسة (واس) المشهد الخلاب للعشب الأخضر، حيث اكتست باللون الأخضر في مشهد فريد وجميل.

صورة- المصدر: واس

ولبست المتنزهات الصحراوية في المركزين الرداء الأخضر، وتعتبر تلك المنطقة أحد أفضل المتنزهات الشتوية التي يقصدها أهل المنطقة في موسم الأمطار لجمال طبيعتها.

كما تعتبر تلك المنطقة في الشتاء مقصدا للسائحين، والزوار من المناطق الأخرى في المملكة لشهرتها الواسعة واتساع رقعتها الخضراء لمسافات طويلة.