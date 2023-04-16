شاهد.. طاقم الخطوط السعودية في مطار الخرطوم ينتظرون إجلائهم بعد تحطم الطائرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور لطاقم طائرة الخطوط السعودية، محتجزين في مطار الخرطوم، بعد تعرض طائرتهم لحادث اطلاق النيران واحتراقها، في الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات التدخل السريع.

وظهر طاقم طائرة الخطوط السعودية، في الصور المتداولة، جالسون داخل مبنى في مطار الخرطوم، ينتظرون، إجلائهم من قبل السلطات السعودية.

وتعرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، أمس السبت، لحادث إطلاق نار، في مطار الخرطوم، قبل إقلاعها في إتجاه الرياض.

وأفاد المركز الإعلامي للخطوط الجوية العربية السعودية، أن طائرة تابعة للخطوط السعدوية من طراز إيرباص A330 بالرحلة رقم SV458، تعرضت لحادث في مطار الخرطوم الدولي .

وقالت الخطوط السعودية، إن طائرتهم تعرضت لحادث الساعة 7:30 بالتوقيت العالمي من صباح اليوم السبت 15 أبريل، قبل إقلاعها في اتجاه المملكة.

تفاصيل حادث طائرة الخطوط السعودية

وأوضح المركز الإعلامي، أن طائرة الخطوط السعودية، كان على متنها طاقم الطائرة والضيوف، قبيل اقلاعها، إلى المملكة، ولحقت بها أضرار منعتها من استكمال الرحلة.

وتتابع الخطوط الجوية السعودية، مع الملاحين وموظفي الخطوط السعودية بالمطار وسفارة المملكة بجمهورية السودان والجهات الرسمية الأخرى كافة المستجدات بشأن الطائرة وطاقمها.

السعودية تعلق جميع الرحلات من والى السودان

وأعلنت الخطوط السعودية، عن تعليق جميع الرحلات من وإلى السودان حتى إشعار آخر”.

وأكد المركز الإعلامي للخطوط الجوية السعودية، أن المملكة، تنسق مع كافة السلطات ذات العلاقة وعلى رأسها السفارة السعودية في السودان للحصول على مزيد من المعلومات حول حادث طائرة الخطوط السعودية.