شاهد: شاب سعودي يهدي صديقه “حصاناً” في ليلة زفافه.. وردود أفعال الشارع السعودي على الفيديو!؟

شاب سعودي يهدي صديقه حصاناً في ليلة زفافه، لتقدير صديق العريس لصداقة العريس له ومواقفه الكبيرة التي لا تنسى، ذلك الأمر الذي لاقى حفاوة كبيرة وتفاعلا بين أفراد المجتمع السعودي والعربي بعد مشاهدتهم للفيديو، لذا فاليوم ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع فتابعو معنا.

سبب تقديم الشاب السعودي حصان هدية لصديقه في ليلة زفافه

ومن جانبه فقد أوضح الشاب عبر تسجيل الفيديو الخاص بتقديم الهدية “الحصان” لصديقه المتزوج، بأنه قام بإصطحاب هذا الحصان وقام بتقديمه إلى صديقه في ليلة زفافه تقديراً منه، لمواقفه العديدة معه وصحبته الجميلة له، إضافة إلى العلاقات الوثيقة بينهم مدى فترة صحبتهم، وحتى الوقت الراهن.

تفاعل مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو

ولقد أوضح الفيديو المنتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر إحكام الشاب السعودي لجام الحصان، ومن ثم دخوله إلى موقع حفل الزفاف، ويبدأ في مدح صديقه، ثم وبعد سلسلة طويلة من المدح، فقد قام الشاب بالدعاء لصديقه بالتوفيق في حياته الزوجية، ذلك الأمر الذي لاقى حفاوة واستحساناً من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي أجمع، حيث إن الفيديو جلب الكثير من المشاهدات والتفاعلات في وقت قصير، وقد وصف البعض تلك الفعلة، بأنها أغرب هدية على الاطلاق، يمكنها أن تقدم لعريس في ليلة زفافه.