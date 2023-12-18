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شاهد سبحان الله.. المياه تتجمد مع أول موجة للبرد في مرتفعات عسير

أحمد مراد

نزلت درجات الحرارة في مرتفعات عسير إلى الصفر المئوي، مما أدى إلى تجمد المياه، وهذا ما ظهر في مقطع مرئي تم تداوله بصورة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي.

شاهد.. تجمد المياه الجارية في مرتفعات عسير الأحد 17 ديسمبر 2023

تجمد المياه- المصدر: إكس

ووثق صاحب الفيديو المتداول، تجمعات المياه المتجمدة في أحد الأودية، وأشار الناشر إلى أن مرتفعات عسير شهدت أمس الأحد موجة من أقوى موجات البرد، حيث أظهر الفيديو مساحات واسعة من المياه، والتي تجمدت بسبب تراجع درجات الحرارة في فصل الشتاء.

وكانت مناطق تهامة، وعسير، وجازان، والباحة أيضا قد شهدت موجة برد شديدة، وانخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة.

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عن الكاتب:
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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

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