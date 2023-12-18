شاهد سبحان الله.. المياه تتجمد مع أول موجة للبرد في مرتفعات عسير

نزلت درجات الحرارة في مرتفعات عسير إلى الصفر المئوي، مما أدى إلى تجمد المياه، وهذا ما ظهر في مقطع مرئي تم تداوله بصورة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي.

تجمد المياه- المصدر: إكس

ووثق صاحب الفيديو المتداول، تجمعات المياه المتجمدة في أحد الأودية، وأشار الناشر إلى أن مرتفعات عسير شهدت أمس الأحد موجة من أقوى موجات البرد، حيث أظهر الفيديو مساحات واسعة من المياه، والتي تجمدت بسبب تراجع درجات الحرارة في فصل الشتاء.

وكانت مناطق تهامة، وعسير، وجازان، والباحة أيضا قد شهدت موجة برد شديدة، وانخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة.