شاهد حفلة الفنانين هيثم شاكر ورامى جمال وأحمد بتشان فى جدة

يُحيي الفنانون هيثم شاكر ورامى جمال وأحمد بتشان في المملكة العربية السُّعُودية حفلا غنائيا في مدينة جَدَّة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس، علي مسرح سوبردوم، حي سيقدمان باقة من أفضل الأغاني لجمهور السعودي، وفي هذا المقال سوف نتعرف على موعد طرح تذاكر الحفلة الغنائية وأسعارها.

موعد الحفل الغنائي للفنانين في جَدَّة

أعلنت لجنة الترفيه في جَدَّة عن موعد الحفل الغنائي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل تويتر، الذي يضم أكبر المغنيين وهم هيثم شاكر ورامى جمال وأحمد بتشان علي مسرح سوبردوم، وذلك يوم الأربعاء بتاريخ 24 أغسطس الشهر الحالي.

أعمال الفنانين هيثم شاكر ورامى جمال

الفنان هيثم شاكر: من أحدث أعماله الغنائية أغنية “أتعدى حدودى” المتوفرة على قناته بموقع يوتيوب والأغنية من كلمات الشاعر نادر عبد الله في عام 2022.

“أتعدى حدودى” المتوفرة على قناته بموقع يوتيوب والأغنية من كلمات الشاعر نادر عبد الله في عام 2022. الفنان رامى جمال: من أعماله الفنية أغنية جديدة تحمل اسم “يستاهل بوستين”، وهى نفس اسم ألبومه، كانت بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده.

أسعار تذاكر الحفل الغنائي في جَدَّة

تختلف أسعار الحفلة الغنائية في جَدَّة سوبردوم، باختلاف المقاعد المتواجدة وهي كالتالي:

الفئة البرونز: تصل سعرها ٢٩٥ ريال سعودي فقط.

فئة السيلفر: تصل سعرها إلى ٣٩٥ ريال سعودي.

فئة الجولد: تصل سعرها إلى ٥٢٠ ريال سعودي.

الفئة السعر الفئة البرونز ٢٩٥ ريال سعودي فئة السيلفر ٣٩٥ ريال فئة الجولد”الذهبية” ٥٢٠ ريال سعودي

أسعار تذاكر حفل الفنانين رامي جمال و احمد بتشان و هيثم شاكر في جدة

تطرح التذاكر اليوم الساعة 7 مساءً . https://t.co/gDJlpKjnBy pic.twitter.com/9HubA4Rp36 — تذكرتك (@tathkiract) August 1, 2022

موعد طرح التذاكر

حسب ما نشرته لجنة الترفيه السُّعُودية على موقع تويتر، فأن موعد طرح تذاكر الحفل الغنائي في جَدَّة سيكون بتاريخ 1 أغسطس، الساعة الـ7 مساءً، على موقع تكت مكس السعودي.