شاهد.. جدة التاريخية تستقبل الزوار والأهالي للاستمتاع بفعاليات يوم التأسيس وبرحة ذاكر تنطق بألوانها

استقبلت جدة التاريخية “البلد” ضيوفها من الزوار والأهالي الذين توافدوا إليها من أجل الاستمتاع بفعاليات يوم التأسيس، وكان لتنظيم الفعاليات وتوزيعها الرائع على المواقع المختلفة من “البلد” أبلغ الأثر في شعورهم بالفرحة الكبيرة بيوم تأسيس دولتهم الأولى.

تزاحم الأهالي والزوار في جدة "البلد"- المصدر: واس

وتنوعت الفعاليات وتعددت في “البلد”، وذلك بداية من “باب جديد” الذي جمع ركن القهوة التي تمثل الثقافة السعودية الأصيلة، مروراً بـ “منطقة الحرفيين” بما يضمه من تصميمات ومشغولات يدوية تمثل التاريخ والتراث السعودي الأول، وانتهاء بـ “الألعاب الشعبية” التي احتوت على مختلف الفنون الشعبية التي تمثل مناطق المملكة المختلفة.

كما كان لـ “منطقة الطهي الحي” مذاق آخر، والتي استمتع الحضور بها بتجربة من أفضل التجارب لهم مع مختلف الأصناف من المأكولات الشعبية المصاحبة لعدد من المقطوعات الموسيقية لعدد من الأغنيات الوطنية الشهيرة.

وكان للأطفال أيضا اهتمام خاص، حيث تم تخصيص منطقة الأطفال “ركن الأطفال” والذي ضم بين جنباته فقرات لهم، كي تتاح لهم فرصة التعبير عن حبهم للمملكة والانتماء إلى الوطن، وأما الكبار فقد تفاعلوا مع العروض المسرحية التي أبرزت المراحل التاريخية التي مرت بها الدولة السعودية الأولى أثناء التأسيس.

“برحة ذاكر” تتحول إلى لوحة فنية في جدة التاريخية

وتحولت “برحة ذاكر” إلى لوحة فنية تنطق بألوان التراث السعودي في جدة التاريخية احتفاء بيوم التأسيس.

وتزين الزوار والأهالي بأزياء تراثية متنوعة من جميع مناطق المملكة، لتكون تجسيدا حيا لثراء المملكة العريق بالثقافة والتاريخ.

نستذكر في #يوم_التأسيس قصة وطن مجيد، أعزه الله برجال بنوه على دعائم عدل وإيمان، وتلاحم شعبٍ أخلص لقادته، وكتب في سجلات التاريخ قصصًا في الوفاء والولاء.#يوم_بدينا pic.twitter.com/anODCXAWdn — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) February 22, 2024

وأحيت “برحة ذاكر” التراث السعودي عبر مركز “تراث وأثر” الذي قام بتنظيم 5 أركان مجتمعة احتفالا بيوم التأسيس والموروث الثقافي السعودي، وتنوعت هذه الأركان على النحو التالي:

ركن الأزياء التراثية.

ركن لتصوير الزوار بالزي التراثي السعودي.

عرض مجسمات الأزياء الرجالية التراثية.

ركن تقديم عطور خاصة ليوم التأسيس تجسد عبق الماضي بثلاث نكهات.

ركن نقشات الحناء المستوحاة من التراث الوطني.

رحلة عبر الزمن

وشملت فعاليات برحة ذاكر أيضا عروضا تفاعلية، قدمت للزائرين رحلة عبر الزمن للتعرف على عادات وتقاليد الأجداد في المملكة، مما كان له أبلغ الأثر أيضا في جعل الأجيال تمر بتجربة ثقافية ثرية تمنحهم التواصل مع ماضي المملكة العريق، وتقوي الشعور لديهم بالفخر والاعتزاز والانتماء إلى تراثهم الثقافي.

جدير بالذكر أن كل تلك الفعاليات، جاءت كجزء من احتفالات جدة التاريخية بيوم التأسيس الذي يوافق 22 فبراير من كل عام، ويأتي الاحتفال بهذا اليوم تخليدا لذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود عام 1727.