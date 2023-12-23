أخبار السعودية

شاهد بالفيديو.. وادي الأحسبة بالمخواة وجمال الطبيعة التي جذبت إليها الزائرين

أحمد مراد

هطلت الأمطار بغزارة في الفترة القصيرة الماضية على وادي الأحسبة بمحافظة المخواة بمنطقة الباحة، مخلفة وراءها لوحة فنية مبهرة باللون الأخضر، ولم يتوقف الجمال بتوقف الأمطار، بل انطلقت المياه متدفقة بشكل منتظم لتتجمع بالأماكن المنخفضة لتمتزج باللون الصحراوي الأصفر الهادئ بحسب قناة «العربية».

وادي الأحسبة يرتدي لباسه الأخضر ككل عام

صورة- المصدر: قناة العربية

ووادي الأحسبة، من الوديان التي تتميز من بين الكثير من الأودية بالسعودية بكثرة الأشجار، والمساحات الخضراء، مما يجعل منه مكانا جاذبا للزائرين في مثل هذا التوقيت من العام.

قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of أحمد مراد
أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل