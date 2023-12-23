شاهد بالفيديو.. وادي الأحسبة بالمخواة وجمال الطبيعة التي جذبت إليها الزائرين

هطلت الأمطار بغزارة في الفترة القصيرة الماضية على وادي الأحسبة بمحافظة المخواة بمنطقة الباحة، مخلفة وراءها لوحة فنية مبهرة باللون الأخضر، ولم يتوقف الجمال بتوقف الأمطار، بل انطلقت المياه متدفقة بشكل منتظم لتتجمع بالأماكن المنخفضة لتمتزج باللون الصحراوي الأصفر الهادئ بحسب قناة «العربية».

صورة- المصدر: قناة العربية

ووادي الأحسبة، من الوديان التي تتميز من بين الكثير من الأودية بالسعودية بكثرة الأشجار، والمساحات الخضراء، مما يجعل منه مكانا جاذبا للزائرين في مثل هذا التوقيت من العام.