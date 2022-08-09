شاهد بالفيديو لحظة وفاة رجل أعمال سعودي في مصر أثناء إلقاءه خطاباً وآخر كلماته التي توفي بعدها والسفارة السعودية تنقل جثمانه للمملكة

شهد مقطع فيديو تداولاً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي، وكان مقطع الفيديو عبارة عن وفاة رجل أعمال سعودي أثناء مشاركته في إحدى المؤتمرات بالدولة المصرية، وكان المؤتمر في دار حرس الحدود في القاهرة.

لحظة وفاة سعودي في مؤتمر بمصر

وخلال كلمته في المؤتمر العربي الإفريقي، سقط ميتاً بشكل مفاجئ، وكانت آخر كلماته عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكان يصفه برجل السلام وزعيم الإنسانية، وبعدها مباشرةً وقبل أن ينهي كلمته سقط ميتاً.

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وبمجرد سقوطه على الأرض هرول عليه جميع الحاضرين من ضيوف ومحاضرين، وكانت زوجته تجلس بجواره، وتبين بعد سقوطه أرضاً أنه قد وافته المنية، وتم إلغاء المؤتمر عقب وفاة القحطاني، وقامت السفارة السعودية في مصر بنقل جثمانه إلى المملكة العربية السعودية.

وفي سياق متصل قالت صحيفة سبق السعودية أن الذي توفي في المؤتمر العربي الإفريقي بمصر هو رجل أعمال سعودي وليس دبلوماسي، وشهد مقطع الفيديو الذي كان عنوانه وفاة دبلوماسي سعودي في مصر تداولاً كبيراً.