شاهد بالفيديو.. تعيين فتاة متخصصة بالإعلام رئيسة القسم الإعلامي بمكة المكرمة بتكليف من وزير الشؤون الإسلامية

قام الشيخ عبد اللطيف أل الشيخ وزير الشئون الإسلامية والدعوة والارشاد بتعيين أول فتاة لمنصب رئاسة قسم الاعلام في الوزارة وتعد هذه الخطوة غير مسبوقة في تاريخ الوزارة.

فقد قام الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشئون الأسلامية والدعوة والإرشاد بتكليف أول فتاة بتولي منصب رئاسة قسم الاعلام في وزارة الشئون الإسلامية بفرع مكة المكرمة، وقام أيضاً بتكليف المدير الأسبق إبراهيم بن خماش بالعمل في مكتبه بجدة وذلك تقديراً لجهده وتفانيه في العمل، وتعد هذه الخطوة غير مسبوقة على الأطلاق.

وجاء ذلك في يوم افتتاحه لفرع الوزارة في مكة المكرمة وذلك في يوم أول أمس، وقامت الفتاة (شهد وجيه منشي) بتقديم عرض مرئي فيه أعمال وبرامج الفرع لوزير الشئون الإسلامية، حيث تم استدعائها من قبل الوزير لمناقشتها وسؤالها عن تخصصها والقسم الذى تعمل فيه، وقام على الفور بأصدار قرار بتعيينها في منصب رئيسة قسم الاعلام في وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بفرع مكة المكرمة.

وأصبحت الفتاة شهد هي أول فتاة تولت منصب رئاسة قسم الاعلام في وزارة الشئون الاسلامية والدعوة والإرشاد، وقامت الفتاة بالتعبير عن شكرها و تقديرها لوزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وذلك من خلال تصريح لها، فقامت بشكره على الثقة التي منحها لها بتوليها لهذا المنصب، متمنيه التوفيق لخدمة الدين ثم الملك ثم الوطن والحرص على تحقيق رسالة الوزارة والأهداف العامة وفقا لتوجيهاته ومتابعته.

وأوضحت أنها سوف تتعاون مع كافة الصحفيين والإعلاميين فيما يخص فرع وزارة الشؤون الاسلامية بمكة المكرمة.

وتحمل الفتاة درجة البكالوريوس في الإعلام تخصص علاقات عامة من جامعة أم القرى.