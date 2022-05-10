شاهد الفيديو: القصة الكاملة للشاب السعودي التائه في المغرب بدون أموال ولا أوراق ثبوتية

كانت قصة #الشاب_السعودي_التائه في المغرب حديث مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، بعد أن نشر شاب مغربي فيديو للشاب التائه مناشدا المتابعين على #منصات_التواصل التعرف عليه، والمساعدة في عودته لبلده وأسرته، بعد أن ظل مشردا في شوارع #المغرب دون أي أموال وبعد أن فقد أوراقه الثبوتية.

كيف تعرف العالم على قصة الشاب السعودي التائه في المغرب

كانت البداية عندما انتشر مقطع فيديو على منصة “#تويتر” تظهر شابا سعوديا في حالة بائسة، لا يتذكر سوى أن اسمه “فهد”، وأنه من مدينة “#الباحة” السعودية، ولا يمتلك أي أموال ولا أوراق تدل على هويته. وقد ذكر المواطن المغربي الذي سجل له الفيديو ويدعى “#سيمون_الزيدي” أنه صادف الشاب السعودي في #سوق_المحمدية -وهو سوق مختص ببيع الملابس المستعملة- وأشفق على حاله، وحاول أنه يتعرف عليه، ولما اكتشف أنه تائه، وليس لديه مال أو أوراق رسمية، قرر أن يصور له هذا الفيديو، ويقوم بنشره، لعل أحد من أهله يتعرف عليه ومن أجل أن يساعده على العودة لبلده وأسرته.

تجاوب كبير مع نشر الفيديو

في حديث أدلى به “سيمون #الزايدي” الذي قام بنشر الفيديو لـ”#العربية.نت” أنه اختار منصة تويتر لنشر الفيديو لمعرفته بأنها المنصة المفضلة لدى المواطنين السعوديين، وأنه تعاطف بشكل كبير مع الشاب السعودي التائه، وقرر أن يساعده في العثور على أهله، وعودته لوطنه.

وقد أشار “الزيدي” إلى التجاوب الكبير الذي حققه الفيديو، وتعاطف السعوديون معه، ومشاركته على أوسع نطاق حيث قال:

“كمية التجاوب والحب الذي عبر عنه السعوديون تجاهه صدمته”، مشيراً إلى أن ذلك “أثبت أنهم فعلا يد واحدة ولا يفرطون بأهلهم”

وذكر أن #السفارة_السعودية في المغرب استجابت بشكل سريع بمجرد علمها بالأمر، وبادرت بالتواصل معه، من لأجل ترتيب إعادته لأسرته وبلده.

تقدير كبير من السعوديين لدور الشاب المغربي في مساعدة السعودي التائه

في معرض حديثه مع “العربية.نت”، ذكر “الزيدي” ردود الأفعال الرائعة من السعوديين الذين شاهدوا الفيديو سواء من الموجودين داخل المغرب أو في السعودية، حيث أشادوا بموقفه المتعاطف مع السعودي التائه، ومساندته ودعمه له، وأنه قد تلقى العديد من الدعوات لزيارة السعودية، لأداء الحج والعمرة، وأن الشباب المغربي والمغردين المغاربة قد قاموا بدور فعال في نشر الفيديو على نطاق واسع.

المعلومات التي وردت في الفيديو

أظهر الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل، والذي نشره الشاب المغربي “سيمون الزيدي”، أظهر شابا سعوديا اسمه “فهد” حيث تعرف عليه “الزيدي” في سوق المحمدية مشردا وضائعا، وعرف منه أنه سعودي تائه في المدينة وليس لديه مال وفقد جواز سفره، وأن اسمه فهد، ومن مدينة الباحة السعودية.

وقد شارك النشطاء في كل البلاد العربية في نشر الفيديو من أجل المساعدة في وصول السعودي التائه لأهله بسلام.

موقع “#عكاظ” السعودي يتواصل مع شيخ قبيلة بني حسن في مدينة الباحة

التقط موقع “عكاظ” خبر الفيديو، وبادر بالتواصل مع شيخ قبيلة “بني حسن” في منطقة الباحة، التي ينتمي إليها السعودي التائه “فهد” للاستعلام عن الشاب وظروف سفره، حيث ذكر أن الشاب السعودي الذي تداولت صوره مواقع التواصل ينتمي لإحدى القرى الصغيرة التابعة لقبيلة بني حسن، وأن الشاب يعاني من اضطراب نفسي، وأنه كان قدر غادر البلاد منذ نوفمبر 2021 إلى المملكة المغربية بمحض اختياره، ولكن انقطعت أخباره، إلى أن تم التعرف عليه من خلال الفيديو، بعد أن فقد جواز سفره.

أضاف شيخ قبيلة بني حسن أن أسرة الشاب السعودي التائه قد تواصلت بالفعل مع عدد من السعوديين الموجودين بالمغرب، وقد تعرفوا على مكانه، وتم اصطحابه واستضافته في منزل أحد السعوديين في المغرب لحين تدبير عودته لبلاده.

السفارة السعودية بالمغرب تصدر بيانا بخصوص فيديو الشاب السعودي التائه

جاء في بيان أصدرته سفارة المملكة السعودية في المغرب عبر حسابها على “تويتر” ما يلي:

“إشارة لما يتم تناقله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن مواطن سعودي يعاني من ظروف صحية صعبة في المملكة المغربية، تود السفارة الإفادة بأنه تم التعرف على هوية المواطن من خلال التواصل مع أسرته في المملكة العربية السعودية للتأكد من أوراقه الثبوتية”.

كما أكد البيان أن المواطن السعودي التائه في المغرب قد تم نقله لمكان آمن تحت رعاية السفارة السعودية في الرباط، ويجري حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودته إلى أهله وبلده في أقرب وقت ممكن.

شاهد الفيديو

https://www.youtube.com/watch?v=Q3AGYunZOfw

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