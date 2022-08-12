أخبار السعودية

شاهد.. السيول تجري في «العيص» شمال غرب المدينة المنورة

أحمد مراد

تداول نشطاء ومغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يوثق لمشاهد هطول الأمطار الغزيرة على «العيص» شمال غرب المدينة المنورة، وقالت المديرية العامة للدفاع المدني أنه يجب اتخاذ الحذر والحيطة من المخاطر المحتملة في مثل تلك الأجواء، وأهابت بالمواطنين الابتعاد عن أماكن السدود، ومناطق تجمع السيول، والالتزام بما هو معلن من تعليمات من قبل المديرية العامة للدفاع المدني عبر الوسائل الاجتماعية، ووسائل الاعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع.

هذه المناطق ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، وعبر عدة تغريدات، أن مناطق مثل: عسير، والباحة، ونجران، ومكة المكرمة، وجازان، وحائل، وتبوك، والمدينة المنورة، جميع هذه المناطق ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول في تلك المناطق.

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ومن المحتمل أيضا، أن تتأثر أجزاء من العاصمة الرياض، والشرقية، والقصيم، بأمطار في مجملها متوسطة، وقد تصل أحيانا إلى غزيرة.

شاهد.. السيول تجري في «العيص» شمال غرب المدينة المنورة

وابتداء من اليوم الجمعة، وحتى الثلاثاء المقبل، حذر الدفاع المدني السعودي، من استمرارية فرص هطول الأمطار الرعدية والغزيرة على أجزاء من مناطق بالمملكة العربية السعودية.

وكان مقطع الفيديو الذي تم تداوله بكثره بين أوساط السعوديين على “تويتر“، يوضح جريان السيول ب «العيص» شمال غرب المدينة المنورة جراء غزارة الأمطار في إحدى الأودية.

جدير بالذكر، أن الحساب الرسمي للدفاع المدني على “تويتر” قد ثبت تغريدة منذ يومين، يحذر فيها فوق هاشتاج #الوقاية_أمان “لا تكن الضحية القادمة”.

أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار، مصري الجنسية، خريج آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام، حاصل على دبلوم عام فى التربية جامعة الأزهر، حاصل على دبلوم مهني في التربية الخاصة.


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