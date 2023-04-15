شاهد.. الأفلاج تشهد أمطارًا غزيرة تؤدي إلى السيول وجريان الأودية والشعاب

في إطار الأمطار الغزيرة التي تشهدها المملكة، فقد شهدت منطقة الأفلاج على مدار اليومين السابقين هطول الكثير من الأمطار الغزيرة على المناطق المختلفة منها، والتي بدورها قد تسببت في تكوين الوديان والشعاب، وسوف نستعرض معكم اليوم مشاهد السيول التي كونت الوديان في منطقة الأفلاج بالمملكة العربية السعودية، وهل يحدث ما قد حدث بمحافظة الأفلاج منذ سنتين، حينما تم هدم المنازل والمباني القديمة بالمحافظة.

منطقة الأفلاج تشهد سيولاً تؤدي إلى تكوين الوديان

ومن جانبها فقد قامت الجهات المختصة بمنطقة الأفلاج بالحد من خطورة هذه السيول.

ومن الجدير بالذكر أنها قد قامت بتسهيل حركة السير بالمناطق المتضررة بالمحافظة

كما أنها قامت ببذل الكثير من المجهود من أجل سرعة عملية تصريف المياه.

ولقد شكلت السيول والأمطار خطراً على معظم مناطق ومراكز المحافظة، والتي قد نشاء على إثرها كلا من الأودية والسيول.

وشملت المناطق التي لحقتها السيول كل من مناطق:-

العجيبة.

الأحمر.

الغيل.

حراضة.

ستارة.

الهدار.

مشاهد من سيول منطقة الأفلاج

ولقد شهدت منطقة الأفلاج الكثير من السيول هذا العام، والتي بدورها كونت مجموعة من الوديان والشعاب، ومن الجدير بالذكر أن منطقة الوديان قد شهدت على سيول قوية قبل عامين، وبالتحديد في العام 2021.

وحينئذ فقد تدمر الكثير من المنازل والمباني القديمة بالمحافظة، ولكن مؤشرات العام الحالي لا توحي بوجود مثل هذه الانهيارات، التي حدثت منذ سنتين بنفس المنطقة.