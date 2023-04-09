شاب يحمل أمه على كتفيه ويطوف بها حول الكعبة “شاهد الفيديو والصور”
تداول الكثير من رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية أحد المقاطع الفيديو والذي يظهر في أحد الأشخاص وهو يحمل والدته على كتفيه ويطوف بها حول الكعبة لآداء مناسك العمرة الأمر الذي لاقى إعجاب الكثير من رواد السوشيال ميديا.
رجل يحمل والدته على كتفيه ويعتمر بها
علق الكثير من رواد السوشيال ميديا على منصات التواصل الإجتماعي على فيديو الرجل الذي يحمل والدته في مشهد عفوي واعتلت وجهه الإبتسامة فرحًا بهذا العمل وكأنه يردد آيات الله عز وجل “َوقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا (24) رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا”
🎥 #فيديو | معتمر يحمل والدته على كتفيه ويطوف بها حول الكعبة لأداء مناسك #العمرة.
(متداول)#عكاظ#ان_تكون_اولاhttps://t.co/hiZirp74eV pic.twitter.com/VGdrrhVT9E
— عكاظ (@OKAZ_online) April 7, 2023
حمل الفيديو الكثير من المعاني بالرغم من أنه بضع ثواني معدودة ولكن يدل على الكثير من المعاني معلمًا الكثير من الأشخاص معنى الوفاء بالوالدين في زمن ضاعت فيه الأخلاق وابتعد الكثير من الأشخاص من صلة الأرحام.