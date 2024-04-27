شاب يتنكر في زي نسائي يثير الجدل بالمملكة والداخلية تعلن القبض عليه

أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية منذ ساعات قليلة عن تمكن دوريات أمن منطقة الرياض، من القبض على أحد الأشخاص، وذلك عقب قيامه بالتنكر في ملابس نسائية، وأكدت الداخلية على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده.

القبض على شخص متنكر بزي سيدات

القبض على شخص متنكر بزي سيدات

وأثار فيديو الرجل المتنكر في زي نسائي جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الإجتماعي، مما جعل الأمن العام السعودي، يصدر بياناً بالواقعة، مؤكداً على أنه في قبضة رجال الأمن، واتخاذ الإجراءات النظامية ضده.

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وبعد انتشار فيديو الشخص المتنكر بزي نسائي، أبدى العديد من النشطاء استغرابهم واستهجانهم لهذه الواقعة ومن التصرف الذي قام به هذا الشخص، وقال أحد النشطاء تعليقاً على هذا الفعل، “وش فيه الا يصير بنت!”.